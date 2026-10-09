Temporal dañó cultivos de locote a un mes del inicio de la cosecha

Los daños ocasionados por tormentas se suman a la caída de los precios de los productos agrícolas y agravan la situación económica de los pequeños productores en la zona del departamento de Caaguazú.

Las continuas lluvias acompañadas de fuertes vientos causaron daños en numerosos cultivos de locote, cuyas plantaciones estaban a solo un mes de entrar en proceso de cosecha. La situación representa un duro golpe para los pequeños productores, que ahora enfrentan pérdidas en sus chacras en medio de una pronunciada caída de los precios de los productos agrícolas.

El productor Adrián Vázquez señaló que el temporal agravó la difícil situación que atraviesa la agricultura campesina, debido a que las familias ya habían realizado importantes inversiones para sacar adelante sus cultivos y esperaban recuperar ese dinero con la próxima cosecha.

Los daños ocasionados por el fenómeno natural comprometen parte del esfuerzo y los recursos destinados a la producción, justo cuando los agricultores se preparaban para iniciar la recolección de los frutos. A este escenario se suma la reducción de los precios de venta, que limita las posibilidades de recuperar los costos incluso entre quienes logran salvar parte de sus cultivos.

Efectos de las tormentas se suman a la caída de precios y agravan la crisis

Vázquez explicó que la crisis no afecta solamente al locote, sino también a otros rubros agrícolas, cuyos precios registraron importantes reducciones en las últimas semanas.

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Indicó que el locote se vende actualmente a G. 2.500 el kilo en la chacra, precio inferior al que se pagaba anteriormente. El tomate también sufrió una fuerte caída: de entre G. 8.000 y G. 10.000 por kilo pasó a comercializarse a apenas G. 1.000.

En el caso del pepino, la caja que anteriormente alcanzaba G. 100.000 ahora se vende a unos G. 50.000. La cebolla también registró una disminución de su precio.

El productor señaló que mantener unas 5.000 plantas de locote requiere una inversión aproximada de G. 7 millones a G. 8 millones. Con el precio actual, el margen de recuperación es mínimo y cualquier daño en los cultivos aumenta el riesgo de pérdidas económicas.

Factores que impactan: clima adverso, contrabando y pérdida de poder adquisitivo

El agricultor atribuyó las dificultades a varios factores, entre ellos las condiciones climáticas adversas, el ingreso de productos de contrabando y la disminución de la capacidad de compra de los consumidores, en medio de la situación económica del país.

Asimismo, cuestionó la falta de asistencia estatal y de políticas públicas que permitan proteger la producción nacional y garantizar mejores condiciones de comercialización para los pequeños agricultores.

La preocupación de los productores radica en que las pérdidas ocasionadas por el temporal se producen cuando los cultivos estaban próximos a la cosecha, mientras que los bajos precios reducen las posibilidades de recuperar la inversión realizada.

Vázquez afirmó que los agricultores necesitan una salida para comercializar sus productos y recuperar, al menos, los gastos de producción. La combinación de daños climáticos y precios deprimidos deja a numerosas familias campesinas ante un escenario de incertidumbre económica.

Por su parte, la encargada de la Dirección de Extensión Agraria (DEAg), Mirta Guerrero, manifestó que los técnicos están realizando recorridas para relevar datos y asistir posteriormente a los productores afectados. Comentó que los agricultores afectados por el temporal anterior ya están siendo asistidos a medida que se reporta su situación.