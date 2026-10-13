San Pedro: crisis vial se agrava y crecida de los ríos mantiene en vilo a los ribereños

Tras unos 10 días de clima inestable y lluvias intermitentes, el departamento de San Pedro enfrenta un panorama poco alentador. La situación vial es cada vez más complicada.

Los pobladores enfrentan dificultades para transportar sus productos y acceder a servicios básicos. Reclaman, una vez más, mayor intervención de las instituciones responsables.

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El río Aguaraymí desborda y golpea a los oleros

El desborde del río Aguaraymí perjudica a unos 450 productores de ladrillos de Nueva Germania, Tacuatí, Santa Rosa del Aguaray y San Pedro de Ycuamandyyú. La crecida afecta la producción y comercialización, generando pérdidas económicas para las familias que dependen de esta actividad.

En tanto, el río Jejuí registra un importante aumento de su caudal y mantiene en alerta a los pobladores ribereños de San Pablo y San Pedro de Ycuamandyyú, ante la preocupación por una posible nueva crecida que pueda afectar las zonas bajas.

La riada también genera inquietud en Puerto Antequera, donde el río Paraguay alcanzó los 2,59 metros, con un aumento de 13 centímetros en las últimas 24 horas y de 1,02 metros en el transcurso de una semana, según los datos proporcionados. La evolución del nivel del agua mantiene atentos a los habitantes de las zonas ribereñas.

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Caminos rurales y rutas bajo el impacto de las lluvias

La crisis vial se profundiza con cada jornada de lluvia. Los caminos vecinales presentan sectores con barro, pozos y dificultades para el tránsito, mientras que las calles de varias ciudades también se encuentran en deplorable estado.

Las rutas pavimentadas tampoco escapan a esta realidad. Los tramos deteriorados y los baches representan un peligro para los conductores, además de dificultar el desplazamiento de vehículos particulares, transporte público y camiones que trasladan productos.

Los pobladores cuestionan la escasa respuesta ante los reclamos de mantenimiento y reparación, especialmente por parte del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), cuya intervención consideran insuficiente frente a la magnitud de los problemas.

Un panorama que preocupa a la población sampedrana

La combinación de lluvias persistentes, caminos deteriorados y ríos crecidos complica la vida cotidiana de los habitantes de San Pedro. Los productores enfrentan dificultades para trabajar y comercializar sus productos, mientras que las comunidades rurales deben lidiar con caminos cada vez más difíciles de transitar.

Con las precipitaciones que continúan afectando al segundo departamento, la preocupación se centra en la evolución de los cauces hídricos y en la falta de soluciones duraderas para la infraestructura vial. El panorama genera incertidumbre para los ribereños, los productores y las familias que dependen de caminos transitables para sus actividades diarias.