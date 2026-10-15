Villa Florida: preocupa el rápido aumento del nivel del río Tebicuary

El nivel del río Tebicuary continúa en ascenso en la ciudad de Villa Florida, Misiones. La altura habitual oscila entre 2 y 2,50 metros, mientras que la mañana de este jueves el registro llegó a 3,81 metros.

Los pobladores de los asentamientos ribereños temen que, si el nivel del río sigue aumentando al mismo ritmo, el agua podría ingresar a sus viviendas en tres o cuatro días.

Miguel Fleitas, poblador del barrio Manga Yvyra, señaló que el agua se está acercando nuevamente a su casa y que la velocidad de la crecida genera preocupación entre los habitantes de la zona.

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“Ya se está acercando todo nuevamente el agua de nuestro río. Muy rápido está subiendo en comparación con otras épocas”, manifestó.

El vecino estimó que, si la crecida continúa al mismo ritmo, el agua llegará a su vivienda en los próximos días. No obstante, explicó que por ahora permanecerá en su casa debido a que cuenta con cimientos elevados, aunque no descarta tener que abandonarla si la situación empeora.

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“En tres a cuatro días más esto ya va a ingresar en nuestra casa. Por el momento no vamos a abandonar nuestra casa porque tenemos un cimiento bien alto, pero si es que nos apura veremos qué hacer”, expresó.

Fleitas agregó que las inundaciones también generan preocupación por la aparición de animales como víboras, alacranes y arañas, que pueden representar un peligro, especialmente para los niños.

Realizan mapeo de zonas vulnerables de la ribera en Villa Florida

Ante el aumento del nivel del río Tebicuary, funcionarios del Programa de Vigilancia de la Unidad de Salud de la Familia (USF) de Villa Florida realizan recorridos y un mapeo de los sectores que podrían verse afectados por la crecida.

Norma Castiñeira, encargada del Programa de Vigilancia, explicó que el personal sanitario se mantiene en constante vigilancia y que ya comenzó a recorrer los barrios para identificar a las familias que podrían resultar damnificadas.

Indicó que, hasta el momento, ninguna familia ha sido afectada por el ingreso del agua a sus viviendas. Sin embargo, advirtió que la situación podría cambiar en los próximos días, dependiendo de la evolución del río.

Por su parte, Luis Saucedo, agente comunitario de la USF, manifestó que, según su evaluación, el nivel del río todavía se encontraba dentro de los parámetros normales, aunque continúa en ascenso.

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“Está todavía dentro de los parámetros normales el nivel del agua. Todavía no está afectando las casas, todavía no está entrando en ningún patio, ningún terreno de las familias, pero está en crecida”, explicó.

Saucedo detalló que el trabajo del personal sanitario consiste inicialmente en identificar, mediante el mapeo, cuáles serían las primeras familias que podrían resultar afectadas y comunicar la situación a las instituciones correspondientes.