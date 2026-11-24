El intendente de General Resquín, Inocencio Meza (Alianza), manifestó su preocupación y desesperación por las condiciones en que quedaron los caminos rurales. Uno de los tramos más afectados se encuentra en el límite entre General Resquín y Lima, donde la fuerza del agua arrasó gran parte de la vía e impide el tránsito de vehículos y motocicletas.

Ante la magnitud de los daños y la falta de recursos municipales, el intendente pidió auxilio al Gobierno central.

La situación también afecta a los pobladores de la zona de Kiray, donde raudales ocasionaron cortes en el camino y dejó a las familias con serias dificultades para trasladarse.

Ante la interrupción del tránsito, algunos estudiantes y pobladores se arriesgan a cruzar a pie los sectores destruidos para poder llegar a destino. De esa forma se exponen a situaciones peligrosas debido a las condiciones del terreno y la fuerza del agua.

El intendente reconoció que los caminos de tierra ya se encontraban en condiciones lamentables, pero que las últimas precipitaciones terminaron de agravar el problema y dejaron varios tramos prácticamente intransitables.

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“Grito auxilio al Gobierno central”

“Recién asumí como intendente y junto con los nuevos concejales estamos trabajando, pero no tenemos recursos”, manifestó Meza al describir las dificultades que enfrenta la nueva administración municipal.

“Pido y grito auxilio al Gobierno central. Nos estamos aislando, nos estamos quedando sin caminos”, expresó el jefe comunal, quien reconoció que la Municipalidad no cuenta con maquinarias ni recursos económicos suficientes para responder a las enormes necesidades del distrito.

Viajará a la capital para gestionar asistencia

Ante la gravedad de la situación, Meza prepara un viaje a Asunción para gestionar asistencia ante el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y otras instituciones del Gobierno nacional.

El intendente lleva una nota con los pedidos de ayuda, con la esperanza de conseguir recursos y maquinarias para recuperar los caminos afectados y restablecer la conexión entre las comunidades rurales.

Sin embargo, advirtió que la magnitud de los daños supera la capacidad de respuesta de la Municipalidad, por lo que considera fundamental el acompañamiento del Gobierno central.

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Las lluvias agravan la emergencia vial en San Pedro

Los daños registrados en General Resquín y Lima forman parte de una problemática que afecta a distintos puntos del segundo departamento del país. Las extraordinarias precipitaciones provocaron inundaciones de viviendas, caminos destruidos y enormes raudales que dejaron a numerosas familias en una situación de vulnerabilidad.

También se reportaron complicaciones en zonas de Puerto Antequera, San Pedro de Ycuamandyyú y Santa Rosa del Aguaray. A esto se suma el desborde del río Aguaraymí, que perjudica a oleros de Nueva Germania y Tacuatí, mientras que el repunte del río Paraguay mantiene en alerta a las comunidades ribereñas.

La preocupación crece entre pobladores y autoridades municipales, que reclaman respuestas urgentes ante una emergencia que afecta a estudiantes, trabajadores, productores y familias enteras.