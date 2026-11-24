Cerca de las 17:00 inició la lluvia en la ciudad de Concepción, antecedieron fuertes vientos y tormentas eléctricas. Una gran cantidad de agua cayó en poco más de dos horas y eso hizo que las calles y casas sean copadas por el agua.

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En un video viralizado muestra cómo en la zona conocida como Santo Rey, en el microcentro de la capital del primer departamento, la lluvia dejó secuelas negativas.

Las precipitaciones hicieron que los desagües pluviales estén colmatados.

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En algunos sectores de la ciudad se reportaron cortes en el servicio de energía eléctrica. En tanto que en otras zonas, la energía llegaba solo en algunas fases, indicaron los vecinos.