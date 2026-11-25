En sesión ordinaria, la Junta Municipal de Concepción declaró, por unanimidad, emergencia vial distrital por 90 días. Las calamitosas condiciones de las calles urbanas y caminos vecinales de la capital del primer departamento fueron tema de debate en la corporación legislativa municipal.

La declaración de emergencia vial es una herramienta legal y de gestión indispensable para que el intendente, Bernardo Villalba (ANR-HC), pueda ampliar su capacidad de respuesta en un momento crítico, indicaron los ediles Lelly Acosta y Gerardo Lang, ambos del Movimiento Colorado Añetete.

Asimismo, hicieron referencia al deficiente sistema de desagüe pluvial.

Para mejorar las calles asfaltadas, la Municipalidad de Concepción indefectiblemente debe recurrir al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

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La declaración de emergencia hace que se pueda solicitar la cooperación de esta cartera del Estado mediante convenios.

La carpeta asfáltica ya desapareció en varias calles

En numerosas calles la carpeta asfáltica desapareció en muchos sectores. Además, existen enormes baches que hacen muy dificultoso el tráfico vehicular; los pozos son muy peligrosos y ya ocasionaron accidentes.

Los conductores de motocicletas, automóviles, camionetas y camiones deben realizar maniobras para evitar caer en los baches; muchas veces esto es casi imposible por la gran cantidad de “cráteres”.

Las arterias adoquinadas presentan hundimientos y desprendimientos.

Mientras que en los barrios, donde en una gran mayoría no cuentan con calles pavimentadas, también se observan baches de todos los tamaños, que tras las lluvias se llenaron de agua.

Caminos vecinales

La misma situación se reporta desde las comunidades rurales del distrito de Concepción. Según los pobladores, los caminos necesitan intervenciones urgentes.

La misma situación se reporta desde las comunidades rurales del distrito de Concepción. Según los pobladores, los caminos que se tienen en las distintas poblaciones campesinas también precisan de intervenciones urgentes.

Las últimas lluvias registradas en la zona han afectado notoriamente a los tramos, lo que hace dificultosa la circulación de los lugareños.

Con maquinaria, pero sin combustible

Según explicó el director de Obras de la Municipalidad de Concepción, Hugo Barrios, la comuna posee maquinarias para reparar, principalmente, las calles no pavimentadas. De lo que no disponen es de combustible para que los equipos puedan operar.

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Barrios mencionó que existe una deuda de G. 240 millones, dejada por la administración anterior de Celso Cañete (ANR-Añetete), con la empresa proveedora de combustible.