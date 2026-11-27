Las torrenciales y persistentes lluvias provocaron estragos en distintos puntos del departamento de San Pedro. Numerosos caminos rurales quedaron cortados por raudales y cientos de oleros no pueden trabajar debido a que sus fábricas se encuentran inundadas.

Unos 450 oleros de Nueva Germania, Tacuatí y Santa Rosa del Aguaray resultaron afectados por el desborde del río Aguaraymí. Los trabajadores reportaron importantes pérdidas y solicitaron asistencia urgente para sobrellevar la difícil situación económica que atraviesan.

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El agua destruyó la producción y dejó a cientos de familias sin su principal fuente de sustento. Los afectados advirtieron que no podrán reactivar sus actividades en el corto plazo, mientras deben seguir afrontando las necesidades diarias de sus hogares y sus compromisos financieros.

Ante este escenario, las municipalidades y la Gobernación de San Pedro se ven sobrepasadas por la magnitud de la emergencia, por lo que consideran necesaria la intervención de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN) para brindar asistencia a las familias damnificadas.

La situación en el departamento es crítica. Los caminos permanecen inundados y numerosas comunidades enfrentan dificultades para la circulación y la conexión con otros distritos.

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Los caminos rurales de San Pedro presentan un estado deplorable, con tramos completamente cortados por raudales. Asimismo, se reportaron viviendas inundadas en Puerto Antequera, San Pedro de Ycuamandyyú, Santa Rosa del Aguaray y General Resquín.

A la emergencia se suma la preocupación por el comportamiento de otros cauces hídricos. El río Jujuí también comienza a desbordarse, mientras que el río Paraguay registra un repunte en su nivel, lo que aumenta la incertidumbre en las zonas vulnerables.

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Por otra parte, las rutas pavimentadas presentan un avanzado deterioro y el departamento de San Pedro atraviesa una de sus peores crisis viales, situación que complica aún más la movilidad y la asistencia a las comunidades afectadas.

Los 22 intendentes de San Pedro se reunirán ante la emergencia

Ante la gravedad del panorama, los intendentes de los 22 distritos tienen previsto reunirse mañana en General Resquín para conformar el Consejo de Intendentes de San Pedro. El objetivo será coordinar acciones conjuntas y gestionar asistencia ante el Gobierno central para hacer frente a la emergencia que golpea al departamento.