En menos de 10 días, en Puerto Casado, departamento de Alto Paraguay, se registraron 540 mm de lluvia, situación que produjo inundaciones de viviendas y calles, además de varios cortes en el camino que une al distrito con la ruta Bioceánica, por lo que actualmente sus habitantes se encuentran aislados por tierra. Las comunidades indígenas son las más afectadas.

En medio de la emergencia por inundaciones que afecta a las familias, es notable la ausencia de las autoridades en materia de asistencia. Al ver esa dura realidad social, un grupo de personas solidarias decidió unirse, juntar algunas provisiones mediante colaboraciones y realizar ollas populares a favor de los pobladores más necesitados.

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José Franco, uno de los organizadores de estas ollas populares, dijo que, ante la situación de inmensa necesidad que afecta a numerosas familias del lugar, un grupo de amigos decidió unirse y, primeramente, juntar algo de dinero, la famosa vaquita.

«Se colaboraba en lo que se podía y con el monto que uno podía dar», refiere don José Franco.

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Luego recurrimos a los comerciantes, quienes colaboraban con provisiones, y entonces procedimos a realizar la primera olla popular en el barrio San Miguel, uno de los barrios más carenciados, aunque en estos momentos la necesidad se extiende a toda la población, mencionó.

Tras la elaboración de la comida y gracias a la acción de numerosos voluntarios, procedimos a servir a las personas, sobre todo a los niños, quienes acudieron en masa. Esto demuestra la lamentable situación social en la que nos encontramos, por lo que solicitamos la presencia de las autoridades, refirió.

Para mañana estamos organizando de nuevo otra olla popular en un barrio diferente de aquel donde se realizó esta primera actividad. Sabemos que con esto no se solucionan definitivamente las carencias de las personas, pero es lo que podemos hacer como ciudadanos, comentó José.

<b>Limpieza de desagües</b>

El grupo de voluntarios que acompaña a José también se encarga de realizar trabajos de limpieza de las cunetas dentro de la población, para permitir que las aguas circulen rápidamente. Estas tareas están posibilitando precisamente ese objetivo y hoy se puede ver que muchas casas se encuentran ya libres de las aguas.

En los posteos de las redes sociales vemos, además, que el personal de la Gobernación de Alto Paraguay también está realizando esta tarea, inclusive con ayuda de maquinaria. Sucede que las grandes precipitaciones, al no encontrar circulación normal por los cauces taponados, terminan inundando las viviendas.

Camino inundado ante trabajos precarios

Puerto Casado, habitado por más de 8.000 personas, entre ellas varias familias de comunidades indígenas, se encuentra totalmente aislado por tierra, debido a que las aguas cortaron varios tramos del camino que llega hasta la ruta Bioceánica.

Esto no se da solamente por las grandes lluvias, sino también por la precaria reparación realizada por la empresa Chávez Hausman, adjudicada en agosto de 2025 por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) por un monto de casi G. 9.000 millones, para realizar estos trabajos de parche.

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Desde el inicio veníamos alertando y realizando publicaciones de que esto sucedería, pues no se realizaban los levantamientos del terraplén y no se colocaron los sistemas de desagüe en la cantidad requerida. En un trayecto de casi 100 kilómetros solo se colocaron dos alcantarillas.

Las comunidades de los indígenas Maskoy son las más afectadas por el aislamiento, pues los cortes del camino les imposibilitan llegar hasta el casco urbano de Puerto Casado para poder reabastecerse de alimentos y llegar hasta el hospital en caso de tener que socorrer a sus enfermos.

Si bien todo el distrito de Puerto Casado está afectado por el aislamiento por tierra, el centro urbano se encuentra a orillas del río Paraguay y la población tiene la opción de cruzar en embarcaciones hasta Tres Cerros, en el departamento de Concepción, y viajar por tierra al destino elegido.

Como nadie los ayuda, en especial ninguna autoridad, los indígenas, atendiendo a la imperiosa necesidad de estar conectados con la población central, procedieron a montar un puente improvisado para utilizarlo en casos de emergencia.

Intentamos contactar con el intendente Domingo Vera (ANR), pero no respondió nuestros mensajes telefónicos. Según fuentes, el jefe comunal viajó a Asunción para gestionar asistencia para el distrito.