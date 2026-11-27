Una historia que se repite con cada lluvia. Familias de los barrios Virgen de Lourdes, San José, Jataí y San Miguel de San Juan Bautista, Misiones, volvieron a sufrir las consecuencias de las precipitaciones registradas este viernes.

El sistema de desagüe pluvial no dio abasto y las aguas ingresaron a las viviendas, afectando muebles, electrodomésticos y animales domésticos.

Los pobladores manifestaron su preocupación y reclamaron una solución definitiva, debido a que prácticamente cada semana deben enfrentar la misma situación. Con escobas y escurridores en mano, intentan retirar el agua que ingresa a sus habitaciones, mientras ven cómo sus pertenencias quedan expuestas a los daños.

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Blanca Cardozo, una de las afectadas, relató que las inundaciones se volvieron frecuentes y que el agua llega a ingresar a todas las habitaciones de su vivienda.

“Con cada lluvia, que últimamente es prácticamente cada semana, el agua avanza e ingresa a todas las piezas de mi casa. Nos afecta por completo. Es muy triste vivir de esta manera, andamos con escoba y escurridor en mano para sacar el agua”, expresó.

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Por su parte, Dora Arrieta señaló que los perjuicios son constantes y que la situación se volvió desesperante. Indicó que el agua también arrastra y mata a sus gallinas, lo que representa otra pérdida para su familia.

“Nuestra situación ya no es buena. Con cada lluvia, el agua avanza y afecta a todos los vecinos del barrio. En mi caso, mata a mis gallinas. Ya es muy difícil vivir de esta manera, es desesperante nuestra situación”, manifestó.

Los vecinos solicitaron al intendente municipal, José Luis Benítez (ANR-HC), que intervenga de manera urgente para ensanchar y elevar los canales de desagüe pluvial, así como los puentes, y cambiar las alcantarillas, debido a que la infraestructura actual ya no tiene capacidad para conducir el volumen de agua que se acumula durante las precipitaciones.

Asimismo, expresaron su cansancio ante las reiteradas promesas y la falta de soluciones concretas.

Situación similar en Tres Fronteras

Una problemática similar enfrentan los pobladores del barrio popularmente conocido como Tres Fronteras, donde las aguas también sobrepasan la capacidad del sistema de desagüe pluvial y terminan afectando a las viviendas.

El concejal municipal Javier Paredes (PLRA) acompañó el recorrido por la zona y señaló que, a pedido de los vecinos de los barrios San José y San Miguel, acudieron para constatar la situación durante la lluvia y coordinar las intervenciones más urgentes.

“Estamos nuevamente aquí a pedido de los vecinos de los barrios San José y San Miguel para verificar la situación. Una vez más, una intensa lluvia cayó hoy y estamos acompañando al intendente para planificar los trabajos de intervención más urgentes que se necesitan para tratar de aliviar la difícil situación que viven los pobladores con cada lluvia”, expresó.

Intendente anuncia trabajos de emergencia

El intendente José Luis Benítez realizó un recorrido por los sectores afectados durante las precipitaciones y anunció una serie de intervenciones para mejorar el escurrimiento de las aguas.

El jefe comunal explicó que uno de los principales inconvenientes se encuentra en un tubo de desagüe que resulta insuficiente para conducir el volumen de agua que llega hasta el lugar.

En ese sentido, anunció que la próxima semana buscarán reemplazar dichos tubos o ampliar la capacidad de desagote mediante la instalación de más tubos o conductos celulares.

“Es muy claro que el tubo que se encuentra en una de las zonas de desagüe, para la cantidad de agua que viene, es prácticamente muy chico. Vamos a trabajar en esto y tratar de encontrar una solución la próxima semana, si las condiciones climáticas nos acompañan”, señaló.na, si las condiciones climáticas nos acompañan”, señaló.

Benítez también indicó que el martes próximo está prevista la llegada de una maquinaria de la Gobernación de Misiones para realizar trabajos de canalización y limpieza, con el objetivo de garantizar que el agua tenga una salida adecuada en la desembocadura final, que será el arroyo Yhu.

Agregó que otra de las intervenciones previstas consiste en elevar un muro de contención para evitar que el agua sobrepase la estructura y avance hacia otros sectores habitados. Asimismo, anunció trabajos de adecuación del cauce que atraviesa diagonalmente la plaza Tres Fronteras, para mejorar la circulación del agua que llega desde la zona más alta.

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Respecto al barrio Virgen de Lourdes, Benítez manifestó que ya conversó con las familias afectadas y que, junto con el gobernador Richard Ramírez (ANR-HC), analizaron alternativas para solucionar los problemas de escurrimiento hacia el arroyo Paso Naranja.

Explicó que actualmente mantienen conversaciones con la familia Leguizamón para acordar el paso del canal de desagüe por su propiedad, por donde se prevé conducir las aguas hasta su desembocadura final en el arroyo Paso Naranja.

Señaló que existen algunas dificultades relacionadas con la presencia de animales vacunos y el riesgo de erosión del terreno debido al caudal de agua, pero que están conversando para encontrar una solución.

Finalmente, el jefe comunal aseguró que las intervenciones anunciadas se realizarán en los próximos días, siempre que las condiciones climáticas lo permitan.