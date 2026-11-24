Pobladores de los barrios San Miguel, San José, Jataí y Jakarekuá, conocido también como Tres Fronteras, acudieron a la sesión ordinaria de la Junta Municipal de San Juan Bautista, Misiones, para reclamar una solución urgente al desborde de los canales de desagüe pluvial, que durante cada lluvia inundan sus viviendas y generan peligrosas correntadas.

Los afectados denunciaron la falta de respuestas concretas de las autoridades ante una problemática que se repite cada vez que llueve intensamente.

Advirtieron que la fuerza del agua representa un peligro para niños y adultos, debido a que puede arrastrar a cualquier persona que caiga en los raudales.

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Andrea Silvero, vecina de la zona, pidió una intervención urgente y relató que recientemente estuvieron a punto de sufrir una tragedia con una niña que salió detrás de su pelota.

“Los vecinos vieron y pudieron ayudar a mi nena quien vio su pelota correr por el agua y quiso salir tras de ella y casi cayó en el raudal, pero gracias a Dios se le pudo salvar. El agua que corre es impresionante y necesitamos que se solucione lo más urgente posible, en el barrio también tenemos tres criaturas menores con autismo a quienes les atrae el agua, la forma como corre y si en una de esas en un descuido pueden caer y ser arrastrados”, mencionó.

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Los lugareños manifestaron que temen que la ciudad termine siendo noticia nacional por una tragedia que, según sostienen, podría evitarse con obras de infraestructura y una intervención oportuna de las autoridades.

Además de la inundación de sus casas, denunciaron la aparición de alimañas, principalmente víboras, durante los episodios de lluvia. También señalaron que el agua ocasiona daños en electrodomésticos, como heladeras, y otros enseres, lo que representa importantes pérdidas económicas para las familias.

Afectados en el barrio Virgen de Lourdes

La misma problemática afecta a vecinos del barrio Virgen de Lourdes, donde también se registran inundaciones de viviendas por el desborde de los desagües pluviales.

Zunilda Ayala relató las consecuencias que sufrió junto con su madre, de 70 años y con discapacidad visual. Indicó que ambas fueron afectadas por el ingreso del agua a su vivienda y que, debido a la fuerte correntada, perdió una motocicleta que fue arrastrada y terminó con daños que la dejaron inutilizada.

Los vecinos de ambos barrios pidieron que la Junta Municipal declare la emergencia distrital, medida que fue aprobada, y exigieron al intendente José Luis Benítez (ANR-HC), presente en la sesión, que priorice las obras de desagüe pluvial.

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Cuestionaron que impulse la adquisición de una micropavimentadora asfáltica mientras sus viviendas se inundan en cada lluvia y la vida de sus hijos corre peligro.

Los pobladores también cuestionaron que las autoridades se acerquen a sus barrios durante las campañas electorales en busca de votos, pero no respondan a las necesidades del pueblo.

El intendente anunció que destinará G. 1.500 millones a obras pluviales

El intendente José Luis Benítez señaló que las lluvias persistentes, asociadas al fenómeno de El Niño, podrían prolongarse hasta marzo de 2027, según las previsiones de los expertos.

Añadió que, más allá de las declaraciones de emergencia, se necesita voluntad política y disponibilidad de recursos para ejecutar obras que solucionen el problema.

“Esta situación de las lluvias constantes asociadas con el fenómeno de El Niño, según los expertos, tendremos hasta el mes de marzo del 2027. Podemos realizar las veces que sea necesario las declaraciones de emergencias distritales, vial, pero si no existe voluntad política no se va a hacer ninguna obra de mejoras y nosotros desde la municipalidad tenemos la voluntad política de hacer la obra solucionando la situación de los vecinos”, manifestó.

El jefe comunal explicó que, antes de iniciar los trabajos, se debe contar con un proyecto técnico, conocer el costo de ejecución y determinar la disponibilidad de recursos para financiar las obras.

Indicó que ya mantuvo una reunión con representantes de los vecinos de Tres Fronteras y el gobernador de Misiones, Richard Ramírez (ANR-HC), para abordar la problemática.

Benítez reconoció que, aunque se consigan los recursos y se inicien los trabajos, las lluvias podrían dificultar su ejecución y ocasionar daños en las obras, por lo que consideró necesario planificar las intervenciones.

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“Debemos de ser responsables en lo que queremos hacer y me comprometo con ustedes y no es necesario dejar de lado ningún proyecto que tenemos, como es el caso de la adquisición de la micropavimentadora asfáltica, la cual se pretende adquirir para el municipio”, expresó.

Recursos de royalties

El intendente detalló que la Municipalidad recibe anualmente G. 4.920 millones en concepto de royalties. De ese monto, ya fueron transferidos G. 3.041 millones en este 2026, mientras que quedan pendientes de desembolso G. 1.879 millones.

Señaló que parte de los recursos pendientes podría transferirse antes de fin de año, aunque existe la posibilidad de que el desembolso se concrete recién en el próximo ejercicio fiscal, debido a los procedimientos administrativos y al pago de obligaciones ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Benítez estimó que, sumando los recursos disponibles y los pendientes de transferencia, la Municipalidad podría contar con cerca de G. 7.000 millones para el 2027.

En ese contexto, anunció que destinará G. 1.500 millones para trabajos de canalización, reparación, construcción y mejoramiento de los desagües pluviales que afectan a los vecinos de Tres Fronteras y Virgen de Lourdes.

“De ese recurso, como Municipalidad, me comprometo a destinar la suma de G. 1.500 millones para realizar los trabajos de canalización, reparación, construcción y mejoramiento de los desagües pluviales que hoy están afectando a los diferentes vecinos, ya sea del barrio Tres Fronteras y barrio Virgen de Lourdes”, dijo.

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El intendente afirmó que conoce la situación que atraviesan los vecinos de ambos barrios y anunció que comenzarán con la limpieza de las canalizaciones en las desembocaduras de los desagües pluviales.

Los vecinos recibieron el anuncio como un compromiso de la administración municipal e insistieron en que las obras deben ejecutarse cuanto antes para evitar nuevas inundaciones y posibles tragedias durante los próximos episodios de lluvia.