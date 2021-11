Periodista afirma que “Harrison es referido”

Suárez insistió ayer, en conversación con ABC Cardinal 730 AM, que el nombre de Harrison aparece en una carpeta fiscal abierta en Argentina y en la que se investiga a empresarios deportivos por supuesto lavado de dinero.

“Estos no son dichos de un periodista. No me baso en supuestos. Tuve acceso a una parte de la carpeta de investigación. Es una carpeta que va aumentando día a día”, comenzó Suárez. “Con el rastreo que hacen las unidades de Inteligencia financiera de Uruguay, Argentina, Estados Unidos, empezaron a atar cabos. Nos llevaron a Pedro Aldave, al avión que utiliza y en donde está en bitácoras de vuelo el presidente Harrison”, continuó.

“El señor Harrison es referido en varias conversaciones de WhatsApp, en varias escuchas. Hay varias que no puedo difundir por confidencialidad y también para que la justicia no pierda elementos probatorios si se hacen públicos. El tema de la selección paraguaya, la nominación de los jugadores está en las escuchas. Es algo que sucede. Sucede en México, en Argentina. Es difícil documentarlo y lo que actualmente está documentando la justicia de Argentina”, agregó.

“Para mí, es evidente que hay tráfico de influencias, para que puedan llamar a un jugador, posteriormente le puedan subir el precio y luego lo puedan vender (…) El caso de Blas Armoa lo había documentado meses atrás. Hay una conversación de WhatsApp donde dice que lo tienen que llamar a la selección menor, lo tienen que bancar y tiene que salir vendido. Luego se hace un llamado a la selección menor”, manifestó, recordando el caso de Armoa, quien fue transferido a Juárez de México.

El comunicador mexicano dijo que no conocía la voz de muchos de los implicados en los audios y que por ese motivo no podía dar mayores detalles de los nombres.

En otro momento dijo que en las conversaciones se llegó a dar instrucciones de no convocar a la selección paraguaya a jugadores del Olimpia y que se hacía mención a Marco Trovato, expresidente del Decano sancionado por FIFA y cuyo caso sigue en apelación ante el TAS.

“Medias verdades”

“Todas las menciones que se hacen de mí son en carácter de apoderado y eso es cierto, tenía poderes de representación de una empresa de Panamá que ya fue disuelta, tenía sus directores panameños como corresponde, que pagó sus impuestos en Panamá y tenía un poder para firmar en nombre de la empresa para usarlo en cualquier parte del mundo. También tuve la representación de otra empresa con casi el mismo nombre en Paraguay en carácter de abogado y eso no me convierte ni en dueño de la empresa ni en responsables en los negocios jurídicos, que fueron legales y lícitos”, afirmó ayer Gerardo Acosta a la 730 AM, ABC Cardinal.

Por su parte, Rodolfo Gubetich, abogado de la APF, reveló que la institución recurrirá a bufetes de abogados en Argentina y México para descartar las versiones y analizar posibles acciones.

El caso activa la alerta antilavado de Seprelad

Ante las publicaciones periodísticas sobre el supuesto esquema de lavado vinculado al presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Robert Harrison, se activan alertas antilavado y se ejecuta un monitoreo interno, manifestó ayer Carmen Pereira, directora general de Análisis Financiero y Estratégico de la de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad).

“Cuando es prensa negativa es una alerta. Cuando recibimos este tipo de situaciones, empezamos un monitoreo interno”, refirió Pereira y destacó que esta situación refiere el buen funcionamiento del sistema actual.

¿Investigarán el caso?

“Para poder decir que una alerta se convierta en un caso debe haber un cierto análisis. Una alerta de prensa negativa puede activar un sistema”, indicó Pereira al aclarar que para iniciar una investigación sobre este caso, se deben dar los elementos y un análisis previo de los mismos, considerando que los clubes de fútbol no son sujetos obligados.

