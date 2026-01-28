Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia: segunda fecha del Apertura 2026 en vivo

Para el equipo dirigido por Eduardo Ledesma, el encuentro es importante para sacudirse el amargo sabor del debut. Tras caer agónicamente 2-1 ante Sportivo Luqueño —en un partido donde la victoria se les escapó en tiempo de descuento—, el conjunto norteño necesita fortalecerse en casa. Este compromiso sirve, además, como la prueba de fuego en la antesala de su histórico estreno en la Copa Libertadores la próxima semana, donde enfrentará a Alianza Lima por la Fase 1 del torneo continental.

Por su parte, el Decano llega con la misión clara de recuperar la cima del campeonato. Con Nacional liderando con puntaje ideal (6 unidades) y Cerro Porteño al acecho, los dirigidos por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez no tienen margen de error. Sin embargo, el técnico argentino sorprende con una apuesta arriesgada: realizará cinco variantes en el once inicial respecto al equipo que venció 1-0 a Guaraní en el estreno. Entre las ausencias obligadas destaca la de Raúl Cáceres por expulsión, lo que obliga a rearmar una estructura.

Sportivo 2 de Mayo vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

20:15 ¡Comienza el partido en la “terraza del país”!

Sportivo 2 de Mayo y Olimpia ya juegan en la “terraza del país”, en el encuentro correspondiente a la segunda ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, que se disputa en el estadio Río Parapití de Pedro Juan Caballero. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

20:00 Joshua Dürksen presente para presenciar el encuentro en la “Terraza”

El estadio Río Parapití contó con una presencia de lujo para este encuentro: el piloto paraguayo de la Fórmula 2, Joshua Dürksen. El compatriota, quien es un reconocido seguidor del Decano, fue homenajeado en la previa por el presidente de la institución local, Hugo Romero, quien le hizo entrega de la camiseta oficial del Sportivo 2 de Mayo personalizada con el dorsal número 2. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:15 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente equipo para visitar al Sportivo 2 de Mayo: Gastón Olveira; Fernando Cardozo, Gustavo Vargas, Mateo Gamarra y Aníbal Chalá; Alex Franco, Juan Fernando Alfaro y Hugo Quintana; Eduardo Delmás, Carlos Sebastián Ferreira e Iván Leguizamón. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

19:15 Sportivo 2 de Mayo, con once definido

El conductor del “Gallo” Norteño, Eduardo Ledesma anuncia el siguiente once para recibir a Olimpia: Ángel Martínez; Víctor Hugo Dávalos, Pedro Sosa, Juan Camilo Saiz y César Castro; Elías Alfonso, Marcelo Acosta, Óscar Romero Adorno, José Hosué Díaz y Pedro Delvalle; Diego Acosta. Seguí la transmisión en vivo por ABCTV Paraguay en Youtube

18:45 Brahian Ayala regresa al Sportivo 2 de Mayo en busca de su mejor versión

Mediante sus cuentas de redes sociales, el Sportivo 2 de Mayo hizo oficial el retorno de un viejo conocido para la afición pedrojuanina: el volante ofensivo Wilson Brahian Gustavo Ayala Vera. A sus 30 años, el futbolista vuelve a la “terraza del país” tras un ciclo irregular en el Sportivo Luqueño, firmando un contrato por una temporada con el objetivo de recuperar el brillo que lo consagró en el Norte.

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez tiene la formación definida: ¡hay cinco cambios!

Olimpia enfrenta hoy a 2 de Mayo por la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gallo norteño y el Decano juegan a las 20:15, hora de nuestro país, en el Río Parapití de Pedro Juan Caballero.

2 de Mayo y Olimpia disputan hoy la segunda fecha del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

17:30 “Vitamina” para Olimpia, que se queda con el “clásico añejo”

Olimpia inició con el pie derecho su camino en el torneo Apertura 2026, al imponerse 2-1 a Guaraní en una nueva edición del “añejo clásico”. Sin ser dominador, el equipo de “Vitamina” Sánchez, exhibió adaptación a las variantes del juego ante la propuesta rival, y logró sacar adelante un duelo que tuvo de todo en el epílogo, cortando así una racha de seis partidos sin poder vencer al Legendario.

17:15 Luqueño lo da vuelta en la “Terraza” con doblete de Maggi en el adicional

El Sportivo Luqueño tuvo un gran arranque en el Apertura al derrotar, en la noche del viernes y a domicilio, por 2-1 al Sportivo 2 de Mayo en el complicado reducto de la “Terraza del país”. El Auriazul se valió de una actuación estelar de Iván Maggi, quien ingresó en la etapa complementaria y, con un doblete en tiempo de adición, tuvo un estreno de ensueño con la camiseta azul y oro.