Olimpia y Nacional: resultados, resumen y goles

La victoria resultó fundamental para las aspiraciones del Decano. Tras haber cedido puntos en la ronda anterior, el Franjeado no solo ratificó su condición de único líder del certamen, sino que logró estirar nuevamente la brecha a 7 unidades sobre su escolta, Cerro Porteño (a falta de que el Ciclón complete su partido de la fecha), recuperando el colchón de puntos necesario para encarar la recta final con mayor tranquilidad.

Por el lado de Nacional, el equipo de Felipe Giménez desperdició una oportunidad inmejorable para meterse de lleno en la conversación por el título. Tras el empate previo ante el 2 de Mayo, el Tricolor llegaba con la ilusión de quedar a solo 6 puntos de la cima; sin embargo, la dura caída en Sajonia lo deja ahora a una distancia de 12 unidades del puntero. Pese a contar con la ventaja de no tener el desgaste de la doble competencia, el Albo ve cómo sus chances de pelear el Apertura se desvanecen ante la implacable efectividad aérea y táctica que exhibió Olimpia en esta jornada.

Olimpia y Nacional: minuto a minuto en vivo

20:25 ¡Olimpia goleó a Nacional en Sajonia!

En una tarde redonda para la afición franjeada, Olimpia goleó 3-0 a Nacional en el Estadio Defensores del Chaco. El encuentro, correspondiente a la decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, sirvió para que el Decano logre reponerse de la caída de la ronda anterior. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

87′ Roberto Ramírez deja con diez a Nacional

El panorama se oscureció definitivamente para el conjunto tricolor en el tramo final del encuentro. El mediocampista Roberto Ramírez vio la tarjeta roja tras recibir su segunda amonestación, dejando a su equipo con diez hombres en el campo de juego. La expulsión se produjo tras una infracción en la zona medular, donde Ramírez derribó a Carlos Sebastián Ferreira en un intento por cortar un avance prometedor del Decano. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

81′ Nacional agota sus variantes

En un último esfuerzo por cambiar el rumbo del encuentro, el entrenador tricolor, Felipe Ariel Giménez, decidió agotar sus variantes, el estratega ordenó los ingresos de Carlos Espínola y Matías Almeida. Para permitir estas incorporaciones, abandonaron el campo de juego Juan Danilo Santacruz e Hugo Iván Valdez. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

Unite al canal de ABC en WhatsApp

79′ “Vitamina” refresca líneas para el cierre

El estratega franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez, decidió utilizar sus últimos cartuchos para asegurar el resultado y dar descanso a piezas clave de su estructura. Con el partido bajo control, el entrenador ordenó el ingreso de Juan Ángel Vera y Adrián Alcaraz. Estas variantes supusieron la salida del zaguero Gustavo “Tutu” Vargas, de gran labor defensiva y goleadora, y del atacante Carlos Sebastián Ferreira. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

72′ Un par de variantes en Olimpia

Al borde de ingresar en el último cuarto de hora del encuentro, el estratega franjeado Pablo “Vitamina” Sánchez decidió mover el banco para administrar la ventaja y renovar energías en la zona medular. El técnico ordenó una doble variante con los ingresos de Hugo Quintana y Alex Franco, buscando mayor frescura en la circulación del esférico.

Para dar paso a los volantes, abandonaron el terreno de juego Iván Leguizamón y el referente del equipo, Richard Ortiz. Un detalle no menor se dio en el momento de la salida del experimentado mediocampista: antes de retirarse, Ortiz le entregó el brazalete de capitán al portero Gastón Olveira. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

69′ Tercer cambio en Nacional

El entrenador tricolor, Felipe Ariel Giménez, agotó su tercera variante en busca de mayor claridad en la generación de juego. En un movimiento puramente táctico para intentar recuperar la brújula en el mediocampo, el técnico dispuso el ingreso del volante creativo Carlos Arrúa, quien ocupa el lugar de Josué Colmán. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

63′ El “Cachorro” sentencia con fortuna y precisión

Olimpia no detuvo su marcha y estiró la diferencia una vez más apelando a su especialidad de la noche: la pelota parada. En esta ocasión, una falta en la frontal del área le permitió a Richard “Cachorro” Sánchez acomodar el esférico con la mira puesta en el arco de Nacional.

El mediocampista sacó un derechazo potente que buscaba el poste custodiado por Santiago Rojas; sin embargo, en el trayecto, el balón impactó en la humanidad de Mauro Coronel. El desvío fortuito descolocó por completo al portero tricolor, quien ya se había jugado hacia su palo esperando el remate directo. Con el guardameta vencido a contrapié, el balón terminó en el fondo de las mallas, consolidando una diferencia que parece definitiva en el Defensores del Chaco. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

⚽️¡YA ES GOLEADA! Richard Sánchez anotó el tercero del Decano ante Nacional.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/YWEaQcUd1T — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 4, 2026

62′ Movimientos en el banco tricolor: Giménez busca una reacción

Inmediatamente después del segundo tanto franjeado, el estratega de Nacional, Felipe Ariel Giménez, decidió mover sus fichas en un intento por sacudir el desarrollo del encuentro. Para buscar una respuesta ante la adversidad, ingresaron al campo de juego Alejandro Samudio e Ignacio Bailone, quienes reemplazaron a Orlando Gaona Lugo y Lucas González, respectivamente. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

61′ Vargas duplica la ventaja para Olimpia

El Decano no tardó en capitalizar su superioridad y duplicó la diferencia apelando a una de sus armas más letales: la pelota quieta. En esta ocasión, la ejecución nació desde el rincón con un envío preciso de Eduardo Delmás, quien puso el balón con “guante” hacia el segundo poste. Allí emergió la figura de Gustavo “Tutu” Vargas, quien con una atropellada implacable le ganó la posición a Richard Prieto. El zaguero franjeado anticipó con autoridad y conectó un potente cabezazo que dejó sin opciones de reacción a Santiago Rojas. Con este testazo, Olimpia consolida su dominio en el Defensores y encamina el triunfo con una ráfaga de efectividad aérea. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

⚽️¡DE CABEZA! Centro de Edu Delmás y cabezazo de Gustavo Vargas para el segundo gol franjeado.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/INDZhtnobO — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 4, 2026

58′ Primer cambio en Olimpia

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez efectúa su primera variante en el partido, enviando al terreno de juego al juvenil Eduardo Delmás, quien toma el lugar de Rubén Lezcano. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

53′ Alcaraz, el primer amonestado en Olimpia

El goleador de la jornada, Adrián Alcaraz, se convirtió en el primer amonestado de Olimpia en el encuentro. La sanción llegó tras una disputa aérea en la que el atacante, en su intento por ganar la posición, terminó impactando de forma involuntaria con un manotazo en el rostro del zaguero tricolor, Mauro Coronel. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

49′ El “Martillazo” de Alcaraz rompe el cero en el Defensores

Apenas iniciada la etapa complementaria, Olimpia logró traducir su dominio en el marcador gracias a una acción colectiva de alta precisión. La jugada nació de los pies del zaguero Gustavo Vargas, quien visualizó el movimiento y filtró un pase magistral hacia la banda derecha, activando la proyección ofensiva de Raúl Cáceres.

El lateral llegó exigido sobre la línea de fondo, pero con lo justo logró sacar un centro preciso al corazón del área. Allí emergió la exuberante figura de Adrián Alcaraz, quien le ganó la posición a Mauro Coronel y se impuso con autoridad en las alturas. Con un “martillazo” de cabeza seco y direccionado, Alcaraz envió el esférico al poste derecho de Santiago Rojas, quien nada pudo hacer ante la potencia del remate. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

⚽️¡EL PRIMER GOLPE! Con este gol de Alcaraz, Olimpia pasó al frente ante Nacional.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/ICRDIRFFdb — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 4, 2026

47′ “Kili” Rojas, pintado de amarillo

El guardameta de Nacional, Santiago “Kili” Rojas, se sumó a la lista de sancionados antes del descanso, convirtiéndose en el cuarto amonestado de su equipo y del encuentro. El árbitro principal no toleró la reiterada demora del portero en la ejecución de un saque de meta y terminó exhibiéndole la tarjeta amarilla. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

19:35 ¡Arranca la complementaria en Sajonia!

Olimpia y Nacional ya juegan la etapa complementaria en Sajonia, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, que se disputa en el estadio Defensores del Chaco. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

19:19 ¡Final del primer tiempo en Sajonia!

El árbitro Derlis Benítez envía a los equipos a vestuarios. Al cabo de la primera mitad, Olimpia y Nacional igualan parcialmente sin goles en Sajonia, en el encuentro correspondiente a la decimoquinta ronda del torneo Apertura 2026 del fútbol paraguayo, que se disputa en el estadio Defensores del Chaco. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

41’ Nacional despierta y exige a Olveira en el cierre de la primera mitad

En los minutos finales de la primera etapa, Nacional logró romper el asedio local y generó su aproximación más clara. La jugada se gestó con un balón largo que Lucas González logró peinar para la llegada de Josué Colmán; el volante, con gran visión periférica en la medialuna, habilitó a Orlando Gaona Lugo, quien aparecía libre por el sector derecho.

Gaona Lugo sacó un potente disparo rasante que provocó la reacción providencial de Gastón Olveira, quien voló sobre su poste derecho para evitar el gol. Sin embargo, el peligro no terminó ahí: el rebote quedó corto para la posición de Colmán, quien intentó fusilar con un remate violento, pero se encontró con la figura de Gustavo “Tutu” Vargas. El zaguero olimpista se barrió de forma puntual para desviar el balón, el cual terminó elevándose por encima del larguero en lo que fue la salvada del partido para el Decano. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

🧤¡TAPADÓN DE OLVEIRA! Nacional llegó con peligro al área de Olimpia, pero Gastón Olveira evitó el gol.



📺Tigo Sports



▶️Viví el #AperturaAPF2026 en https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/PbdLPQPJxJ — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 4, 2026

21′ El travesaño le niega el grito al “Coyote”

Olimpia volvió a volcar el peligro sobre el área rival apelando nuevamente a la pelota parada, esta vez desde la frontal del área. El encargado de la ejecución fue Alan “Coyote” Rodríguez, quien ensayó un disparo directo con una técnica depurada. El balón superó limpiamente la barrera y, ante la mirada de un Santiago “Kili” Rojas que quedó estático en el centro de su arco como un espectador de lujo, se estrelló espectacularmente en el larguero. La madera salvó a Nacional en lo que habría sido un auténtico golazo para el conjunto franjeado. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

😱¡EL TRAVESAÑO LE DIJO QUE NO A COYOTE! Tiro libre por parte de Alan Rodríguez, que no subió al marcador en el Defensores del Chaco.



📺Tigo Sports+



▶️Viví el #AperturaAPF2026 por https://t.co/pGNhXoLRh7 pic.twitter.com/MDtay5yoLj — Tigo Sports (@TigoSportsPY) April 4, 2026

20′ Coronel, pintado de amarillo

El panorama se complica disciplinariamente para la visita. El zaguero de Nacional, Mauro Coronel, se convirtió en el segundo amonestado de su equipo y del encuentro tras una falta táctica necesaria. Coronel se vio obligado a derribar a Iván Leguizamón en las inmediaciones del área cuando el atacante olimpista se perfilaba con peligro. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

12′ “Kili” evita la conquista de “Coyote”

Olimpia, dueño de la iniciativa en los primeros pasajes, generó su primera ocasión de peligro real mediante una brillante acción de laboratorio. En un tiro libre lateral que parecía destinado al corazón del área, Richard “Cachorro” Sánchez sorprendió a la defensa tricolor con una ejecución inteligente: en lugar del centro aéreo, filtró un pase rasante hacia la frontal del área.

Allí apareció Alan “Coyote” Rodríguez, quien recibió con perfil para desenfundar un potente zurdazo rastrero y cruzado. El remate, que buscaba el ángulo inferior, exigió la respuesta de Santiago Rojas, quien con una estirada precisa sobre su poste izquierdo evitó la apertura del marcador para el Franjeado. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

11′ Ramírez, el primer amonestado

El mediocampista de Nacional, Roberto Ramírez se convirtió en el primer amonestado de la tarde, luego de que el volante impactara con el brazo en el rostro de Alan “Coyote” Rodríguez. La infracción se produjo en una acción donde el jugador tricolor intentaba proteger el esférico, pero terminó desplazando el brazo de forma indebida sobre la humanidad del lateral olimpista. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

18:30 ¡Comienza el partido en Sajonia!

Olimpia y Nacional ya juegan en Sajonia, en el duelo correspondiente a la decimoquinta ronda del torneo Apertura 2026, que se disputa en el estadio Defensores del Chaco. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

17:47 Respaldo total a Gastón Olveira

Además de su situación personal, Derlis González se tomó un momento para destacar el presente del arquero Gastón Olveira, quien recientemente vivió su primera experiencia con la Selección Paraguaya.

“Muy contento por Gastón, se lo merecía”, expresó Derlis, valorando el esfuerzo del portero uruguayo nacionalizado. El delantero cerró con un deseo compartido por todo el mundo olimpista: “Esperamos que esté en la lista final de la Selección”, de cara a los próximos desafíos de la Albirroja. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

#AperturaxABC | Derlis González, jugador de Olimpia ⚪️⚫️



🗣️"Estamos en la parte final, espero estar pronto con los compañeros"



🗣️"Esperamos llegar a los partidos del Apertura"



🗣️"Muy contento por Gastón Olveira, se lo merecía y esperamos que esté en la lista final de la… pic.twitter.com/jy6MtTgoPH — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 4, 2026

17:47 Derlis González, en la recta final de su recuperación

El referente ofensivo de Olimpia, Derlis González, compartió novedades positivas sobre su proceso de rehabilitación. Tras un periodo de baja que ha pesado en el esquema del Decano, el atacante se mostró optimista respecto a su retorno a las canchas, enfocándose en el cierre del torneo local.

“Estamos en la parte final, espero estar pronto con los compañeros”, afirmó el “10” franjeado, quien ya visualiza su regreso al grupo. Derlis subrayó que el objetivo primordial es aportar al equipo en las instancias decisivas de la temporada: “Esperamos llegar a los partidos del Apertura”, sentenció. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

#AperturaxABC | Derlis González, jugador de Olimpia ⚪️⚫️



🗣️"Estamos en la parte final, espero estar pronto con los compañeros"



🗣️"Esperamos llegar a los partidos del Apertura"



🗣️"Muy contento por Gastón Olveira, se lo merecía y esperamos que esté en la lista final de la… pic.twitter.com/jy6MtTgoPH — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 4, 2026

17:35 Mateo Gamarra desactiva la alarma en Olimpia: “Solo fue una molestia”

En la previa del crucial duelo ante Nacional, el defensor de Olimpia, Mateo Gamarra, llevó tranquilidad a la afición franjeada. El concepcionero, quien quedó fuera de la convocatoria para el partido de esta tarde por precaución, confirmó que los resultados de los exámenes médicos descartaron una lesión.

El zaguero central explicó que su ausencia es estratégica, buscando asegurar su presencia en el debut en Copa Sudamericana del equipo. “Hoy me hice los estudios y solo fue una molestia. Seguro que sí voy a estar para el miércoles. Mejor perderse un partido que varios””, señaló el futbolista, desactivando la preocupación que se había generado tras abandonar el terreno de juego ante Trinidense, cuando faltaba minutos para la finalización del encuentro. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

#AperturaxABC | Mateo Gamarra, defensor de Olimpia ⚪️⚫️



🗣️"Hoy me hice los estudios y solo fue una molestia"



🗣️"Seguro que sí voy a estar para el miércoles"



🗣️"Mejor perderse un partido que varios"



🚨EN VIVO https://t.co/398VDolT2U pic.twitter.com/nWoQadcdiL — ABC Deportes (@ABCDeportes) April 4, 2026

17:30 Olimpia, con equipo confirmado

El entrenador franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez presentará el siguiente once para enfrentar a Nacional: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Alan Rodríguez; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Juan Fernando Álvaro; Rubén Lezcano, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Nacional en el Estadio ueno Defensores del Chaco.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/9ayVgw9yBN — Club Olimpia (@elClubOlimpia) April 4, 2026

17:30 Nacional, con once definido

El conductor tricolor, Felipe Ariel Giménez anuncia el siguiente once para medirse con Olimpia: Santiago Rojas; Alexis Cañete, Mauro Coronel, Thomás Gutiérrez y Richard Prieto; Orlando Gaona Lugo, Roberto Ramírez, Juan Danilo Santacruz y Josué Colmán; Hugo Iván Valdez y Lucas González. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

17:15 El probable equipo de Olimpia para enfrentar a Nacional en Sajonia

Luego de ceder su condición de único invicto en el Apertura 2026, Olimpia se prepara para intentar retomar la senda del triunfo. Esta tarde, desde las 18:30 en el Estadio Defensores del Chaco, el Decano recibirá a Nacional. Para este compromiso, el entrenador Pablo “Vitamina” Sánchez prepara una profunda renovación en el once titular con relación al último encuentro.

17:00 Olimpia enfrenta a Nacional con el objetivo de regresar al triunfo

Olimpia enfrenta hoy a Nacional por la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Decano y el Tricolor juegan a las 18:30, hora de nuestro país, en el Defensores del Chaco de Asunción.

16:45 A qué hora juega hoy Olimpia vs. Nacional y dónde ver en vivo

Olimpia y Nacional disputan hoy la fecha 15 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

16:30 Para Gastón Olveira, Olimpia es candidato a ganar la Sudamericana

Olimpia se encuentra en el umbral de una nueva aventura internacional con su inminente estreno en la fase de grupos de la Copa Sudamericana. En la previa de este debut, el portero uruguayo Gastón Olveira analizó el presente del Decano y las ambiciones del plantel en una entrevista con el medio uruguayo Carve Deportiva. Al ser consultado sobre si el Franjeado debe ser considerado un aspirante serio al título, el guardameta no dudó en su respuesta.

16:15 Los Derlis, en los partidos de Olimpia y Cerro Porteño por la Fecha 15

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó los equipos referiles que impartirán justicia en la decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2026 de la Copa de Primera. La actividad se pondrá en marcha este sábado con la puesta en escena del líder, Olimpia en primer turno, como también su inmediato perseguidor, Cerro Porteño en el duelo de fondo.

16:00 Pablo Sánchez: “Entendemos que en el fútbol, en algún momento te toca ser derrotado”

Olimpia, que marchaba con paso firme y como único equipo imbatido, cedió su condición de invicto tras caer ante Sportivo Trinidense. Pese al golpe, el conjunto franjeado se mantiene en una posición de privilegio en la tabla, aunque con la tarea pendiente de recuperar el nivel futbolístico mostrado en las primeras fechas.