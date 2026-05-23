Un choque de realidades opuestas. Así se puede definir el duelo de este sábado (16:00 hs) en el Luis Salinas de Itauguá. Las realidades de Olimpia y Sportivo Luqueño no podrían ser más opuestas, pero ambos cierran el Apertura 2026 con un condimento de alta tensión.

Con el título bajo el brazo desde hace tres fechas, Pablo “Vitamina” Sánchez aprovechará la tarde para mover la pizarra. El Franjeado no arriesgará de más, ya que el verdadero examen es el miércoles: reciben a Audax Italiano buscando el boleto directo a los octavos de la Copa Sudamericana, un objetivo que depende exclusivamente de ellos.

Para el Auriazul, de trámite no tiene nada. Los dirigidos por Hernán Rodrigo López cierran un torneo nefasto: apenas 20 puntos en 21 partidos. Esta alarmante campaña activó las alarmas del promedio, dejando al club al borde de la zona de descenso (hoy ocupada por Rubio Ñu y San Lorenzo). Ganar hoy no es un lujo, es una obligación de supervivencia para respirar de cara al Clausura.

Luqueño vs. Olimpia: minuto a minuto en vivo

15:00 Luqueño, con equipo confirmado

El entrenador auriazul, Hernán Rodrigo López presentará el siguiente once para enfrentar a Olimpia: Alfredo Aguilar; Alexis Villalba, Jonathan Díaz, Facundo Wiechniak y Álvaro Martínez; Fernando Benítez, Giovanni Bogado, Sebastián Quintana y Jonathan Ramos; Lautaro Comas e Iván Maggi. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

15:00 Olimpia, con once definido

El conductor franjeado, Pablo Andrés Sánchez anuncia el siguiente once para medirse con Sportivo Luqueño: Sebastián Lentinelly, César Olmedo, Juan Ángel Vera, Bryan Bentaberry y Lucas Ramírez; Rubén Lezcano, Alan Ledesma y Luis Abreu; Franco Alfonso, Carlos Sebastián Ferreira y Bernardo Romeo Benítez. Seguilo en vivo por ABC TV Paraguay en YouTube

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📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Sportivo Luqueño en el Estadio ueno Luis Salinas.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/xTcdKrfXpD — Club Olimpia (@elClubOlimpia) May 23, 2026

14:45 A qué hora juega hoy Luqueño vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Sportivo Luqueño y Olimpia disputan hoy la fecha 22 del torneo Apertura 2026. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

14:30 “Vitamina” Sánchez convoca a Derlis González para el cierre del Apertura

Olimpia suma una señal alentadora en la recta final del Apertura: el delantero Derlis González aparece entre los concentrados para enfrentar a Sportivo Luqueño en Itauguá. Su regreso se da tras una prolongada inactividad y una mejora física sostenida.

14:15 El campeón Olimpia cierra el Apertura pensando en la Sudamericana

El flamante campeón del torneo Apertura 2026, Olimpia, visita este sábado a un Sportivo Luqueño urgido de puntos en Itauguá. Mientras “Vitamina” Sánchez dosifica energías y evalúa el futuro de su plantel de cara al segundo semestre, el Auriazul se juega la vida contra el descenso.

14:00 Los primeros “marcados” en el Sportivo Luqueño

El Sportivo Luqueño cumple una pésima campaña en el torneo Apertura, se encuentra al borde del descenso y prepara cambios en su plantel para afrontar con mayor fuerza el segundo semestre. En este material les presentamos los primeros “marcados”, que no seguirían en el club.

13:45 Árbitros confirmados para la última fecha del torneo Apertura 2026

La Comisión de Árbitros de la APF oficializó los equipos arbitrales para la fecha 22, la última del Torneo Apertura 2026, donde tres equipos pelearán en simultáneo por quedarse con el segundo lugar del podio.