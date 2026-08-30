Cerro Porteño vs. Libertad: séptima ronda del Clausura 2026 en vivo

Para el conjunto azulgrana, este es el punto de inflexión obligatorio tras una semana para el olvido. La dolorosa eliminación en los octavos de final de la Copa Libertadores ante Palmeiras, sumada a la pálida e impotente caída en el Superclásico frente a Olimpia, colmaron la paciencia de la directiva y eyectaron a Ariel Holan de la banca.

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Ahora, bajo la batuta temperamental de Gustavo Costas, el Ciclón inicia un nuevo ciclo, obligado a cambiar radicalmente de rumbo. Con el Sportivo 2 de Mayo temporalmente en la cima tras su victoria sobre Sportivo Trinidense, los de Barrio Obrero necesitan imperiosamente una victoria en casa para recortar distancias y empezar a sanar las heridas con su gente.

Del otro lado de la línea de cal aguarda un rival que llega en plena forma y con un condimento emocional único. Nelson Haedo Valdez pisará nuevamente el gramado de La Nueva Olla —esta vez como estratega del albinegro— en el mismo escenario donde colgó los botines.

El Gumarelo sabe leer el momento de zozobra de su rival de turno y no planea dar tregua. Con la gran oportunidad de asaltar nuevamente el liderato absoluto del Clausura, Libertad buscará explotar las dudas del dueño de casa y dar un golpe de autoridad en un reducto siempre hostil.

Cerro Porteño vs. Libertad: minuto a minuto en vivo

Cerro Porteño y Libertad animan el duelo estelar de la séptima fecha del Clausura 2026

La séptima ronda del torneo Clausura 2026 acapara todas las miradas este domingo con un choque de alta tensión en Barrio Obrero. Cerro Porteño, urgido de cambiar de rumbo, inicia un nuevo ciclo bajo la dirección técnica de Gustavo Costas, mientras que Libertad llega dispuesto a recuperar el liderazgo en la tabla de posiciones.

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Cerro Porteño vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver hoy en vivo por la Primera División de Paraguay

Cerro Porteño y Libertad disputan hoy un partidazo, correspondiente a la séptima fecha del torneo Clausura 2026 de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

Blas Reguera sobre la elección de Gustavo Costas y el caso Matías Galarza

El presidente de Cerro Porteño, Blas Reguera, fue el encargado de abrir la conferencia de prensa para presentar a Gustavo Costas como nuevo director técnico del Ciclón. Durante su intervención, explicó las razones detrás de la elección del estratega y dejó definiciones clave sobre el armado del plantel ante los rumores de posibles incorporaciones sobre el cierre del libro de pases.

Gustavo Costas: “Este es el desafío que me gusta porque soy de ponerme la vara siempre alta”

El flamante entrenador de Cerro Porteño, Gustavo Costas, fue presentado oficialmente ante los medios de prensa como el sucesor del recientemente destituido Ariel Holan.

Cerro Porteño, a octavos, con mucha tarea pendiente para Gustavo Costas

Arrastrando las sombras del último clásico, Cerro Porteño exhibió una pálida imagen en La Arboleda, pero le alcanzó para vencer 1-0 a Resistencia SC. El “Ciclón” debió superar sus propios fantasmas y al representante de la División Intermedia para cerrar la Fase 3 de la Copa Paraguay y citarse con Rubio Ñu en los octavos de final.

Libertad cumple, derrota a San Lorenzo y se ubica en la cima

Libertad cumplió al derrotar por la mínima (1-0) a Sportivo San Lorenzo, por la sexta fecha del torneo Clausura. Marcelo Fernández marcó el único tanto gumarelo, que le permite alcanzar en solitario la cima, a la espera de lo que haga el Sportivo 2 de Mayo, mañana.