Moreno Martins y el “no me voy a poner el equipo al hombro...”

Francisco Arce ya tiene al delantero clase A y es nada menos que el actual goleador de las Eliminatorias Sudamericanas, Marcelo Moreno Martins. El boliviano, campeón de la Europa League con el Shakhtar Donetsk en 2009, firmó por dos temporadas, posó con la camiseta nueve nueve y avisó al entrenador que está a disposición. “Llego muy bien, estoy muy bien físicamente y desde ahora estoy a disposición”, expresó el ofensivo de 34 años.

Martins, quien disputó el combo clasificatorio al Mundial Qatar 2022 entre enero-febrero, contó que Arce envío varios vídeos de cómo juega el campeón paraguayo para que la adaptación del delantero sea más rápida. “He hablado con él sobre su forma, de cómo le gusta jugar, me ha mandando varios videos para que me adapte lo más rápido posible: cómo enfrenta a los rivales, la parte táctica. Lo más importante es que yo venga para sumar al grupo”, detalló.

Y en medio de las acciones tácticas que observaba, Moreno Martins pudo conocer a la hinchada del Más Popular. “He visto muchos vídeos por el Instagram, los vídeos que me pasó Chiqui. He visto mucha hinchada. Es increíble el cariño que ha dado el hincha de Cerro, he acompañado muchísimo. Estoy dispuesto a estar en la cancha para sentir ese cariño”, puntualizó el ofensivo, que podría debutar recién contra Guaraní, en la tercera jornada del torneo Apertura.

Por último, Martins envío un mensaje al fanático azulgrana y mencionó una peculiar frase: “no me voy a poner el equipo al hombro porque...”. “La responsabilidad la tengo desde que fui papá de Maria Clara. Lo más lindo del mundo es ser responsable con la familia. No tengo porque cambiar, estoy en un club que tiene jugadores que dan todo por salir campeón y yo no soy diferente. Soy un trabajador que da todo. No me voy a poner el equipo al hombro porque no juego solo”, expresó.