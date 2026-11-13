Mauricio Pochettino es nuevo técnico de Manchester United

Manchester United confirmó al próximo entrenador: el argentino Mauricio Pochettino. “Mauricio Pochettino ha aceptado convertirse en el entrenador del equipo masculino del Manchester United a partir del 18 de noviembre”, anunció el club inglés en un comunicado en las redes sociales. El anuncio del nuevo técnico es un día después de la destitución de Michael Carrick.

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“El argentino es reconocido por su estilo de fútbol ofensivo y de alta intensidad, su dedicación a la creación de equipos fuertes y cohesionados, y su excelente trayectoria en el desarrollo de jugadores individuales”, describió el United sobre Pochettino, quien regresa a Inglaterra después de dos años. En el fútbol inglés, el argentino dirigió a Southampton, Tottenham y Chelsea.

Mauricio Pochettino asumirá en Manchester luego de la Fecha FIFA

“El club ha llegado a un acuerdo con la Federación de Fútbol de Estados Unidos para que Mauricio y su cuerpo técnico queden liberados una vez concluidas sus responsabilidades con la Selección Nacional Masculina de Estados Unidos”, puntualizó el Manchester United, que luego de 10 fechas ocupa zona de descenso en la Premier League (18° con 8 puntos).

Pochettino asumirá en el United de Diego León después de dirigir a Estados Unidos en esta Fecha FIFA de noviembre. Los estadounidenses medirán a Haití en los cuartos de final de la Liga A de la Liga de Naciones de la Concacaf: el partido de ida será el 14 de noviembre en el NU Stadium de Miami (18:30) y el juego de vuelta, el martes 17 en el TQL Stadium en Cincinatti (21:00).

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Mauricio Pochettino y el regreso a la Premier League de Inglaterra

“Pochettino ha rendido de forma constante al más alto nivel en diversas ligas. Comenzó su carrera como entrenador en el Espanyol en 2009, antes de unirse al Southampton y lograr un récord de puntos para el club en la Premier League en 2014”, recordó. La primera experiencia de Mauricio Pochettino en el fútbol inglés fue con el Southampton fue en 2012-2013 y 2013-2014.

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Posteriormente, Pochettino pasó por Tottenham y Chelsea. “Durante sus cinco temporadas completas en el Tottenham Hotspur, Pochettino consolidó al club como un aspirante habitual a la Liga de Campeones de la UEFA, logrando la clasificación en cuatro temporadas consecutivas y llevando al club a su primera final en la competición en 2019”, añadió el United.

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“En 2021, se unió al Paris Saint-Germain, donde ganó el título de la Ligue 1, la Copa de Francia y el Trofeo de Campeones antes de fichar por el Chelsea en 2023. Más recientemente, dirigió a la selección masculina de Estados Unidos hasta los octavos de final de la Copa Mundial de la FIFA”, finalizó el comunicado de los Diablos Rojos sobre la carrera de Mauricio Pochettino.