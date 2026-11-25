Cerro Porteño disputa el Tercer Puesto de la Copa Paraguay 2026. El Ciclón de Gustavo Costas enfrenta a Libertad de Ariel Galeano, el jueves 26 de noviembre, a las 19:30, hora de nuestro país, en el estadio Defensores del Chaco de la ciudad de Asunción. El partido tiene en disputa completar el podio y la entrega de los 150.000.000 de guaraníes (50.000.000 gs. para el cuarto).

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Costas tiene planificado afrontar el duelo ante el Gumarelo con una mezcla de titulares y suplentes. Además, el técnico argentino armó la lista con la inclusión de varios juveniles, que podrían sumar minutos en el encuentro. Los elegidos por el DT son un lateral derecho, tres volantes, un mediapunta y un extremo por izquierda. Por su parte, Blas Riveros está recuperado y sería de partida.

Cerro Porteño: Los juveniles convocados por Gustavo Costas