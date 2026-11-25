Cerro Porteño está culminando un penoso 2026: no peleó por ninguno título de Liga, perdió los cuatro superclásicos del año, fue espectador del bicampeonato de Olimpia, quedó eliminado en las semifinales de la Copa Paraguay contra un rival de la División Intermedia y quedó sin chances de clasificar directamente a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores 2027.

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Pero todavía no termina. El Ciclón tiene comprometido el boleto al certamen de clubes más importante: luego de la derrota 2-0 con Nacional, está en el quinto lugar del acumulativo con 66, ocupando zona de Copa Sudamericana 2027. El Azulgrana no depende de sí mismo para remontar tanto a Libertad, tercero con 67 puntos, y Sportivo Trinidense, cuarto con 66.

¿Qué dijo Jorge Morel sobre la penosa temporada de Cerro Porteño?

Y los responsables de una temporada de fracasos, que también incluyen los cambios de entrenadores y la caída ante Palmeiras en los octavos de final de la Copa Libertadores, son los futbolistas, según la durísima autocrítica de Jorge Morel después del partido contra el Tricolor de Víctor Bernay en el Arsenio Erico por la fecha 20 del torneo Clausura 2026.

“Yo creo que nos merecemos todo lo que nos está pasando”, así arrancó el mediocampista, que portó el brazalate de capitán en el encuentro. “Somos muy displicentes en todo sentido, somos los jugadores cien por ciento culpables, responsables”, añadió el ex Guaraní. “Que termine este año para poder arrancar la mejor manera el siguiente año”, continuó.

Jorge Morel: La gente de Cerro Porteño y los cambios de técnicos

Los de Barrio Obrero tienen tres cotejos para finalizar el ciclo: el Tercer Puesto de la Copa Paraguay frente a Libertad (jueves, 19:30) y las fechas 21 (vs. Guaraní) y 22 (vs. Rubio Ñu) del campeonato. “Duele bastante. Cerro es un equipo gigante. Mirá esta hinchada, un lunes viene y llena el estadio y nosotros le respondemos así. Creo que estamos muy mal”, lamentó el volante de 28 años.

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“¿Quién va a ser el culpable? Nosotros. Van cuatro cinco técnicos que pasan este año y van los mismos resultados. Nosotros somos los culpables”, disparó Morel en referencia Jorge Bava, quien empezó el año; a Jorge Achucarro, quien interinó tras la salida del uruguayo; a Ariel Holan, quien asumió en abril y dejó el club en agosto; y a Gustavo Costas, el actual entrenador.