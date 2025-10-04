¿Qué necesita San Lorenzo para retornar a la máxima categoría?

Sportivo San Lorenzo disputa la última fecha de la División Intermedia 2025 con la posibilidad de ascender a la Primera División de Paraguay. El Rayadito llega al cierre del certamen sin depender de sí: está tercero con 50 puntos a 1 del Deportivo Capiatá, segundo en la tabla. De todas formas, está obligado a ganar para soñar con el regreso a la máxima categoría del fútbol paraguayo.

Los dirigidos por Sergio Orteman visitan a Fernando de la Mora, que por su lado todavía corre el riesgo de descender a la Primera División B. El choque del Santo frente al Rojo es en el estadio Emiliano Ghezzi de la ciudad de Asunción: empieza a las 15:00, en simultáneo con el partido del Escobero de Julio Irrazábal contra Sportivo Carapeguá en el Municipal de Carapeguá.

San Lorenzo: obligado a ganar y a esperar

San Lorenzo asciende a la División de Honor si supera a Fernando y el Escobero empata o pierde en el Departamento de Paraguarí. Cualquier otra combinación favorece a los capiateños, que si acaban con el mismo puntaje que los sanlorenzanos (51) tienen ventaja deportiva por el criterio de desempate de duelos entre sí: ganaron uno y empataron el otro en los dos jugados en el año.

