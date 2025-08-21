Copa Libertadores

River Plate vs. Libertad: octavos de final de Copa Libertadores en vivo

Libertad se enfrenta hoy a River Plate en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro, que se disputará en el estadio Monumental, dará inicio a las 21:30 (hora de Paraguay) y contará con el arbitraje del uruguayo Andrés Matonte.

Por ABC Color
21 de agosto de 2025 - 19:37
El estadio Monumental albergará el duelo entre River Plate y Libertad, en el duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores.
Tras el empate sin goles en el partido de ida disputado en La Huerta, la serie está completamente abierta para ambos equipos. Aunque River Plate, con Matías Galarza en sus filas, parte como favorito, Libertad, actual campeón del fútbol paraguayo, sueña con dar el golpe y conseguir la clasificación a los cuartos de final.

El “Gumarelo” tendrá la misión de lograr una victoria que le permita por lo menos igualar la serie para luego intentar encaminar la clasificación a la siguiente ronda del certamen continental. El ganador de esta llave se medirá en la próxima instancia con el vencedor del cruce entre Palmeiras de Gustavo Gómez y Universitario, que también se juega este jueves.

River Plate vs. Libertad: minuto a minuto en vivo

19:30 River Plate vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Libertad enfrenta hoy a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

El paraguayo Robert Rojas (d), futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a River Plate de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
19:15 Libertad, en busca de la épica y el boleto a los cuartos de final

Libertad disputa hoy la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo enfrenta a River Plate de Matías Galarza en el Monumental de Buenos Aires: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Andrés Matonte.

El argentino Facundo Colidio (c), futbolista de River Plate, disputa el balón con Iván Franco (d) y Robert Rojas, futbolistas de Libertad, en el partido de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
19:00 Libertad, por un golpe “millonario” en la Copa

Libertad intentará brindar este jueves la mayor sorpresa de los octavos de final de la Copa Libertadores contra River Plate, al que enfrentará en el Monumental de Buenos Aires, a las 21:30.

El paraguayo Robert Rojas (d), futbolista de Libertad, disputa el balón en un partido frente a River Plate de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 en el estadio La Huerta, en Asunción, Paraguay.
Robert Rojas (29 años) y Sebastián Driussi (29), durante el duelo del pasado jueves en Tuyucuá (0-0).

18:45 Libertad: A Buenos Aires, por la hazaña

La delegación de Libertad viaja este miércoles a Buenos Aires para afrontar el duelo de jueves contra River Plate, marcado a las 21:30, en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Lorenzo Antonio Melgarejo (35 años) y Óscar René Cardozo (42), experimentados delanteros de Libertad.
18:30 Sergio Aquino se enfoca en la revancha ante River Plate tras el empate con Olimpia

Luego del empate sin goles en el clásico “blanco y negro” frente a Olimpia, el entrenador de Libertad, Sergio “Patito” Aquino, valoró el esfuerzo de sus jugadores y se refirió al crucial duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante River Plate, programado para el jueves a las 21:30 en Buenos Aires.

El entrenador de Libertad, Sergio "Patito" Aquino, de fondo su asistente técnico, Cristian Riveros.
