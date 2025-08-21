River Plate vs. Libertad: octavos de final de Copa Libertadores en vivo

Tras el empate sin goles en el partido de ida disputado en La Huerta, la serie está completamente abierta para ambos equipos. Aunque River Plate, con Matías Galarza en sus filas, parte como favorito, Libertad, actual campeón del fútbol paraguayo, sueña con dar el golpe y conseguir la clasificación a los cuartos de final.

El “Gumarelo” tendrá la misión de lograr una victoria que le permita por lo menos igualar la serie para luego intentar encaminar la clasificación a la siguiente ronda del certamen continental. El ganador de esta llave se medirá en la próxima instancia con el vencedor del cruce entre Palmeiras de Gustavo Gómez y Universitario, que también se juega este jueves.

River Plate vs. Libertad: minuto a minuto en vivo

19:30 River Plate vs. Libertad: A qué hora juega y dónde ver en vivo

Libertad enfrenta hoy a River Plate por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

19:15 Libertad, en busca de la épica y el boleto a los cuartos de final

Libertad disputa hoy la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El Gumarelo enfrenta a River Plate de Matías Galarza en el Monumental de Buenos Aires: empieza a las 21:30, hora de Paraguay, con arbitraje de Andrés Matonte.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

19:00 Libertad, por un golpe “millonario” en la Copa

Libertad intentará brindar este jueves la mayor sorpresa de los octavos de final de la Copa Libertadores contra River Plate, al que enfrentará en el Monumental de Buenos Aires, a las 21:30.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

18:45 Libertad: A Buenos Aires, por la hazaña

La delegación de Libertad viaja este miércoles a Buenos Aires para afrontar el duelo de jueves contra River Plate, marcado a las 21:30, en la revancha de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

18:30 Sergio Aquino se enfoca en la revancha ante River Plate tras el empate con Olimpia

Luego del empate sin goles en el clásico “blanco y negro” frente a Olimpia, el entrenador de Libertad, Sergio “Patito” Aquino, valoró el esfuerzo de sus jugadores y se refirió al crucial duelo de vuelta por los octavos de final de la Copa Libertadores ante River Plate, programado para el jueves a las 21:30 en Buenos Aires.