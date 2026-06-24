Colombia sufre pero tumba a RD Congo y sella su clasificación en el Mundial 2026

Colombia ya está en la fase de los mejores 32 del mundo. Un sufrido triunfo por 1-0 sobre la República Democrática del Congo bastó para asegurar la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, consolidando a la Tricolor como líder provisional del Grupo K con 6 puntos.

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El héroe de la jornada fue Daniel Muñoz. El jugador del Crystal Palace inglés rompió el candado africano en el minuto 76, un premio justo para el equipo sudamericano, que fue el que más propuso y dominó a lo largo del encuentro.

Un arranque arrollador sin puntería

Colombia fue el único equipo en la cancha durante los primeros 25 minutos. La Tricolor merodeó constantemente el área rival y acosó al guardameta Lionel Mpasi con llegadas peligrosas por las bandas y una gran labor de desgaste.

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El combinado nacional estuvo muy cerca de abrir el marcador con un cabezazo del propio Muñoz, un disparo de media distancia de James Rodríguez y un derechazo de Luis Díaz, pero a los tres les faltó contundencia frente a un Mpasi que respondió con notables atajadas.

Sin embargo, el ritmo cambió. Los congoleños lograron ordenarse mejor después de la pausa de hidratación, mientras que los colombianos fueron de más a menos, acusando el desgaste físico. Los ataques cafeteros perdieron armonía y el peligro se diluyó antes del descanso.

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Entre el desgaste y el desahogo de Muñoz

En la segunda mitad, Colombia volvió a adelantar líneas en busca del gol. En el minuto 50, Luis Díaz rozó el primero con un zurdazo que Mpasi detuvo a medias; el rebote quedó vivo en el área, pero Jhon Arias remató desviado por fuera.

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A partir de ahí, los africanos tomaron confianza, equilibraron la batalla en la mitad de la cancha y por momentos asustaron acercándose al área defendida por el portero Camilo Vargas.

Cuando peor se veía el panorama para Colombia y el juego ganaba en dramatismo, apareció el desahogo. Daniel Muñoz irrumpió por la banda derecha en el minuto 76, aprovechó una pelota desviada y, con un sutil remate de zurda, la mandó al fondo de la red para decretar el 1-0 definitivo.

Camilo Vargas salvó el liderato en el descuento

La República Democrática del Congo no se rindió y se volcó con todo por el empate en los minutos finales. En el tiempo de reposición, la tensión llegó al máximo cuando estuvieron a punto de igualar el encuentro, pero una enorme intervención de Camilo Vargas ante un remate de Nathanael Mbuku terminó de sellar el boleto colombiano.

Con este resultado, Colombia comanda el Grupo K con 6 puntos, seguida por Portugal con 4, la RD Congo con 1 y Uzbekistán en el fondo sin sumar. La Tricolor cerrará esta fase de grupos el próximo 27 de junio frente a Portugal en Miami, en un duelo directo por el liderato definitivo, mientras que la República Democrática del Congo buscará el milagro ante Uzbekistán en Atlanta.

Ficha técnica:

Colombia (1): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Gustavo Puerta, Johan Mojica, Davinson Sánchez; Jhon Arias (Richard Ríos minuto 77), Jefferson Lerma, James Rodríguez (Juan Quintero minuto 58); Luis Díaz, Luis Javier Suárez (Jhon Córdoba minuto 58).

RD Congo (0): Lionel Mpasi; Aaron Wan-Bissaka, Steve Kapuadi, Axel Tuanzebe, Chancel Mbemba, Arthur Masuaku (Joris Kayembe minuto 71); Ngalayel Mukau (Noah Sadiki minuto 46), Samuel Moutoussamy (Nathanael Mbuko minuto 82), Edo Kayembe (Charles Pickel minuto 71); Cedric Bakambu (Simon Banza minuto 57), Yoane Wissa.

Goles: 1-0, minuto 76: Daniel Muñoz. Amonestados: minuto 56 Jhon Lucumí y minuto 94 Jefferson Lerma (COL); minuto 93 Charles Pickel (CON).