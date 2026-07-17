Mundial de Fútbol
17 de julio de 2026 a la - 08:05

Argentina vs España por la copa mundial 2026: fecha, hora y sede del histórico duelo

Lionel Messi y Rodrigo De Paul de Argentina reaccionan durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, en Atlanta, Georgia.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul de Argentina reaccionan durante el partido de semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre Inglaterra y Argentina en el Estadio de Atlanta, en Atlanta, Georgia.210446+0000 ELSA

Tras la clasificación de la selección argentina de fútbol ante Inglaterra, quedó emparejado el cuadro definitivo del torneo. Conoce cuándo se juegan la final entre Argentina y España y el partido por el tercer puesto.

Por ABC Color

La mesa está servida y el mundo del fútbol se prepara para paralizarse por completo. España y Argentina disputarán el domingo la final del Mundial de fútbol de Estados Unidos, Canadá y México, un día después de que las selecciones de Francia e Inglaterra jueguen el partido por el tercer puesto.

El infartante triunfo argentino frente a los ingleses de este miércoles dio a los vigentes campeones su billete para el partido en el que se decidirá el título en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey (EE.UU.) a partir de las 16.:00 (hora paraguaya). El imponente recinto de la Costa Este se vestirá de gala para coronar al nuevo monarca del fútbol planetario o presenciar la histórica defensa del título de la Scaloneta.

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Vista aérea de la celebración en el obelisco de Buenos Aires por la victoria argentina sobre Inglaterra.
Vista aérea de la celebración en el obelisco de Buenos Aires por la victoria argentina sobre Inglaterra.

La antesala de la final: choque de gigantes por el podio

La acción de este vibrante fin de semana mundialista arrancará un día antes con una batalla de alto calibre por el honor y la medalla de bronce.

Por el tercer puesto del torneo jugarán el sábado a las 18:00 en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida (EE.UU.) Francia e Inglaterra, los dos derrotados en las semifinales.

Será el broche de oro ideal para cerrar un mes de pura emoción y dar paso a la gran batalla del domingo entre sudamericanos y europeos.

ZARAGOZA, 14/07/2026.- Aficionados celebran la victoria de España en las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar este martes a Francia en las semifinales del Mundial 2026, en la Plaza del Pilar de Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada
ZARAGOZA, 14/07/2026.- Aficionados celebran la victoria de España en las semifinales del Mundial 2026 tras derrotar este martes a Francia en las semifinales del Mundial 2026, en la Plaza del Pilar de Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada

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