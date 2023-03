Aitor y las críticas “hostiles” que recibió durante el interinato

Aitor García finalizó con victoria el breve interinato en la conducción técnica de Olimpia. El español, que regresa a la gerencia deportiva, hizo referencia a la llegada de Diego Aguirre como también, a las críticas que recibió mientras sucedía a Julio César Cáceres. El español, que según Miguel Cardona había dicho en principio que no quería asumir, habló de “hostilidad”.

“He tratado de mantenerme aislado. No escuché ninguna crítica de ningún allegado. A nivel de medios de comunicación sí fue bastante hostil. Yo llevo en el país seis años, es como mi casa, y me sorprendió mucho el nivel de hostilidad que hubo, no solo conmigo sino que también con gente de mi cuerpo técnico”, comentó el ex ayudante de Fernando Jubero.

“Christian (Bareiro), quien lleva en el club un montón de años, ha sido preparador físico ha ganado títulos y lo han menospreciado mucho. Me dijo un día, golpeado, que su familia había leído cosas sobre él. Creo que se fue muy injusto. Entendemos que es un equipo grande, hay mucho ruido. Se ha aclarado todo y la verdad, tarde o temprano sale”, finalizó García.

