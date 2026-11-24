Olimpia empezó a trabajar en el plantel 2027. Y la directiva no solo apunta a reforzar sino que también, a mantener a jugadores que finalizan sus respectivos préstamos. En este caso aparece Richard Sánchez, quien debe retornar a Racing de Avellaneda. Pablo ‘Vitamina’ Sánchez reveló que la intención del jugador es continuar en el Decano.

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“Particularmente hablé con Cachorrro y se quiere quedar. Hará fuerza, la que pueda, para que se quede”, expresó Vitamina en la visita exclusiva al estudio de ABC Cardinal. Al no ejecutar la cláusula de compra obligatoria que habían firmado los clubes, el mediocampista tiene que regresar a la Academia, institución con la que tiene vínculo hasta diciembre de 2028.

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MEDIOCAMPO:

🗣️"Un contención. Hay dos argentinos que estamos viendo. Vamos a ver qué pasa con Delmás, si se va Edu, te diría que vamos a buscar a alguien. Si no se va Edu, la verdad es que estamos. Pensando… pic.twitter.com/oVZQ53LsGC — ABC Deportes (@ABCDeportes) November 24, 2026

Vitamina aseguró que tiene una buena “expectativa” para la continuidad de Sánchez. “Entiendo que hay un aumento considerable en el nuevo salario en Racing y por ahí hace que Racing nos facilite las cosas. Tenemos expectativas buenas”, manifestó el DT sobre el volante, que jugó 27 partidos entre los torneos de Liga y la Copa Sudamericana.

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