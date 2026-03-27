Grecia vs. Paraguay, en vivo el amistoso de la Albirroja

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Grecia en el estadio del Olympiacos en el primero de los dos amistosos que disputa en esta Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro juega a las 16:00, hora de nuestro país, con arbitraje del italiano Daniele Chiffii. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Grecia vs. Paraguay, minuto a minuto en vivo

13:30 “Gastón Olveira va a jugar uno de los partidos”

Gustavo Alfaro adelantó que Gastón Olveira debutará en la portería de la selección de Paraguay.

13:00 Gustavo Alfaro y la lista final de Paraguay

Gustavo Alfaro palpitó el primer amistoso de la selección de Paraguay en la Fecha FIFA de marzo. El entrenador aclaró que todavía está en la búsqueda de jugadores para determinados puestos.

12:45 La formación de Paraguay vs. Grecia

La selección paraguaya tiene definida la formación para enfrentar a Grecia en Atenas.

12:30 ¡Cardinal Deportivo en modo Paraguay!

Prendete al Cardinal Deportivo y viví la previa del partido de Paraguay frente a Grecia en Atenas.

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12:15 Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Grecia en el primero de los dos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de marzo. Conozca dónde ver en vivo.

12:00 Paraguay y la primera prueba Mundial

La selección de Paraguay enfrenta a Grecia por la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa el primero de los dos amistoso de la ventana y uno de los últimos previo al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.