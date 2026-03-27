Selección Paraguaya
27 de marzo de 2026 - 14:01

Grecia vs. Paraguay, en vivo el amistoso de la Albirroja

Vista del estadio El Pireo del Olympiacos, en Atenas, Grecia.
Vista del estadio El Pireo del Olympiacos, en Atenas, Grecia.@albirroja

Paraguay enfrenta hoy a Grecia en el primer amistoso de la Fecha FIFA de marzo. Seguilo en vivo por ABC.

Por ABC Color

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Grecia en el estadio del Olympiacos en el primero de los dos amistosos que disputa en esta Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro juega a las 16:00, hora de nuestro país, con arbitraje del italiano Daniele Chiffii. Transmiten ABC Cardinal 730 AM, ABC del Este 107.1 FM y ABC Paraguay en Youtube.

Grecia vs. Paraguay, minuto a minuto en vivo

13:30 “Gastón Olveira va a jugar uno de los partidos”

Gustavo Alfaro adelantó que Gastón Olveira debutará en la portería de la selección de Paraguay.

Gastón Olveira, jugador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Grecia.
Gastón Olveira, jugador de Paraguay, durante el entrenamiento del plantel en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Grecia.

13:00 Gustavo Alfaro y la lista final de Paraguay

Gustavo Alfaro palpitó el primer amistoso de la selección de Paraguay en la Fecha FIFA de marzo. El entrenador aclaró que todavía está en la búsqueda de jugadores para determinados puestos.

El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, durante un entrenamiento de la Albirroja en el estadio de Panionos FC, en Atenas, Grecia.
El argentino Gustavo Alfaro, seleccionador de Paraguay, durante un entrenamiento de la Albirroja en el estadio de Panionos FC, en Atenas, Grecia.

12:45 La formación de Paraguay vs. Grecia

La selección paraguaya tiene definida la formación para enfrentar a Grecia en Atenas.

Gastón Olveira y Roberto Jr. Fernández (d), arqueros de la selección de Paraguay, en el entrenamiento de la Albirroja en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Paraguay.
Gastón Olveira y Roberto Jr. Fernández (d), arqueros de la selección de Paraguay, en el entrenamiento de la Albirroja en el estadio de Panionios FC, en Atenas, Paraguay.

12:30 ¡Cardinal Deportivo en modo Paraguay!

Prendete al Cardinal Deportivo y viví la previa del partido de Paraguay frente a Grecia en Atenas.

12:15 Grecia vs. Paraguay: ¿Dónde ver en vivo?

La selección de Paraguay enfrenta hoy a Grecia en el primero de los dos amistosos que disputará en la Fecha FIFA de marzo. Conozca dónde ver en vivo.

Antonio Sanabria (9), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.
Antonio Sanabria (9), jugador de la selección de Paraguay, festeja un gol en el partido frente a Argentina por la fecha 11 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción.

12:00 Paraguay y la primera prueba Mundial

La selección de Paraguay enfrenta a Grecia por la Fecha FIFA de marzo. La Albirroja de Gustavo Alfaro disputa el primero de los dos amistoso de la ventana y uno de los últimos previo al Mundial EstadosUnidos/México/Canadá 2026.

Julio Enciso (i), jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
Julio Enciso (i), jugador de la selección de Paraguay, celebra un gol en el partido frente a Uruguay por la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas 2026 en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción, Paraguay.
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