Rally FIA/Codasur 2026: Fechas y sedes confirmadas

El próximo año el certamen sudamericano de la modalidad de rally tendrá nuevamente cinco fechas y no arrancará como es habitual en Paraguay, con el tradicional e histórico Rally Trans-Itapúa, sino que la primera fecha se llevará a cabo en Brasil, del viernes 20 al domingo 22 de marzo.

La segunda fecha se trasladará a la República Argentina, con una competencia que se desarrollará del viernes 17 al domingo 19 de abril.

La tercera fecha corresponderá a Bolivia –que no pudo realizar su fecha este año por motivos logísticos (provisión del combustible FIA)–, del viernes 24 al domingo 26 de julio.

Lea además: Rally FIA/Codasur-30° Rally del Atlántico: Fau Zaldívar vence y es tricampeón sudamerican

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La cuarta fecha será en Paraguay (con Guairá como sede y Villarrica como epicentro de la carrera), del viernes 23 al domingo 25 de octubre, y la quinta y última se cumplirá nuevamente en Uruguay, del viernes 20 al domingo 22 de noviembre.