Mundial de Rally 2026: estos son los tramos confirmados por los organizadores del evento

La fecha en Paraguay del Mundial de Rally se disputará del 27 al 30 de agosto en Itapúa. Contará con 22 pruebas especiales, sumando 356,04 km de recorrido competitivo y la participación de aproximadamente 60 tripulaciones. Esto evidencia un crecimiento en comparación con la edición 2025, que reunió 19 pruebas, 335 km y 48 tripulaciones.

La competencia se desarrollará a lo largo de cuatro jornadas. Iniciará con el shakedown (San Juan del Paraná–Carmen del Paraná) y la largada simbólica; seguirá con etapas que atravesarán zonas como Cambyretá, Nueva Alborada, Yerbateras (Nueva Alborada) y el Autódromo (Capitán Miranda); avanzará hacia sectores como Bella Vista, Hohenau, Trinidad y Encarnación; y culminará con el cierre en Encarnación y General Artigas.

El emblemático cierre se realizará en la Costanera República del Paraguay, en el sector del Silo y el Molino San José, al costado de la emblemática playa encarnacena, a orillas del río Paraná.

Los organizadores del evento estiman que este año se superará el éxito de la edición anterior. Auguran que generará más de 200 millones de dólares en movimiento económico y la afluencia de 400.000 espectadores.

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Tramos de competencia

La primera innovación de esta edición arranca con el cambio de escenario del shakedown (prueba oficial), que se desarrollará en el tramo entre San Juan del Paraná y Carmen del Paraná, en un recorrido de 5,6 km, atravesando el límite entre ambos distritos sobre el arroyo Caraguatá.

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La jornada inicial de competencia, el viernes 28 de agosto, tendrá nuevamente como primer tramo a Cambyretá (SS1/5), partiendo de Campichuelo con dirección hacia Nueva Alborada, en un recorrido de 24,58 km, bordeando el río Paraná.

Seguirá por el tramo de Nueva Alborada (SS2/6), desde Puerto Samu’u hasta Puerto Ita Cajón, con una distancia de 15 km. El trayecto continuará entre Nueva Alborada y Trinidad, conocido como Yerbateras (SS3/7), por 33,26 km. La jornada cerrará con el Autódromo en Capitán Miranda (SS4/8), circuito de 2,5 km.

El sábado 29, el recorrido iniciará en Bella Vista (SS9/13), por un tramo de 21,15 km. Otro tramo en el mismo distrito, denominado Bella Vista Sur (SS10/14), tendrá 11,54 km.

Hohenau tendrá un tramo que llegará hasta Trinidad (SS11/15), de 19,33 km. La segunda jornada cerrará con un tramo entre Trinidad y Capitán Miranda (SS12/16), de 15 km, y un tramo urbano en la Costanera de Encarnación (SS17), de 3,10 km.

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Jornada final

El domingo 30 de agosto se estrenará el tramo de Encarnación entre el barrio Quiteria y San Antonio Ypecurú (SS18/22), de 10,26 km de distancia.

La competencia cerrará con los tramos en General Artigas: el primero (SS19/21), de 19,60 km, y el segundo (SS20), de 8,44 km.

El Fanzone estará nuevamente dispuesto en el sector del Centro Cívico Municipal “Mario y Betty Pérez” de Encarnación, mientras que la velada de premiaciones se desarrollará al costado de la Playa San José.

Se espera que la largada simbólica se realice nuevamente desde el interior del sambódromo.

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La edición 2025

La edición 2025 del Rally del Paraguay convocó a más de 210.000 personas, que acompañaron los emocionantes días y lo convirtieron en el evento deportivo con mayor convocatoria en la historia del automovilismo nacional.

Datos de Migraciones reflejaron que 51.062 visitantes extranjeros arribaron a Paraguay solo por el rally. Desde la Asociación de Hoteleros de Itapúa (Ashoit), reportaron un lleno total de las plazas durante el fin de semana de la competencia.

En cuanto a la seguridad, la cobertura movilizó a 5.000 agentes de policía y 1.200 efectivos militares, también cifras sin precedentes para un evento.

Estuvieron presentes 358 profesionales de prensa —entre periodistas, fotógrafos y equipos de TV— que se acreditaron para cubrirlo, incluyendo personal del WRC y la FIA. La competencia fue transmitida a 106 países y, en Paraguay, 770.990 personas siguieron la cobertura televisiva entre el 28 y el 31 de agosto.

El calendario del Mundial de Rally ubica a nuestro país como 11ª sede. La última fecha disputada se desarrolló en Japón a fines de mayo, mientras que Grecia albergará el evento a fines de junio. Restan los rallies de Estonia y Finlandia, previos al gran evento que se espera que llegue a Paraguay, antes de pasar a Chile.