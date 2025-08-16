ASU2025: Arrancó la primera jornada de Vela en Encarnación.

En la mañana de este viernes 15 de agosto se celebraron las primeras regatas de la competencia de vela de los II Juegos Panamericanos Junior ASU2025. Los deportistas demostraron su técnica y control de embarcaciones sobre el río Paraná, en el sector de la playa San José.

Por Paraguay, compiten Rhuby Mendoza en ILCA 6 y Nicolás López en ILCA 7, quienes buscarán aprovechar la localía para sumar experiencia frente a rivales de alto nivel.

Para Oliver Gayet, vicepresidente de la Federación Paraguaya de Vela y oficial técnico voluntario en ASU2025, esta competencia es “un espectáculo no solo por la destreza de los atletas, sino por la belleza natural del entorno y la adrenalina que transmiten clases como iQFoil y Kite, capaces de alcanzar velocidades cercanas a los 70 km/h”. Su labor, junto con la de otros integrantes de la Federación, como oficiales técnicos, resulta clave para la organización de la disciplina en ASU2025.

La primera jornada estuvo marcada por condiciones de viento insuficientes, menores a 10 km/h necesarios, por lo que se espera una mejora para las siguientes series.

Resultados preliminares

En la clase iQFoil masculino, tras el segundo recorrido, encabezan el podio Makani Blues Andrews (USA), Kaj Rozeboom (ARU) y Bartolomé de las Casas Barboza (PER). En femenino, se completó un recorrido, y los resultados provisionales sitúan en los primeros puestos a Zara Rozeboom (ARU), Danicka Grace Sailer (USA) y Chiara Ferretti (ARG), en primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

En ILCA 7 masculino, se disputaron dos regatas, con un podio provisional compuesto por Charles Hamilton Barclay (USA), Sebastian Whitaker Aziz Kempe (BER) y Johnathon Reece Schwartz (JAM). El representante paraguayo, Nicolás López Aquino, finalizó en el último puesto de los 19 competidores.

En ILCA 6 femenino también se corrieron dos regatas. Lideran la clasificación Ana Carolina Tonniges Roth (BRA), Isabella Lucía Mendoza Cabezas (USA) y Eliza Denning (BAH). En esta clase, la paraguaya Rhuby Monserrat Mendoza Villanueva se mantiene en el noveno lugar de 19 competidoras, a la espera de las próximas regatas.

Debido a que no se alcanzó el viento mínimo reglamentario, la clase Kite fue pospuesta para las siguientes jornadas.

Agenda subsede Encarnación

El calendario continuará con el Fanfest este viernes 15 de agosto, de 16:30 a 19:00; el sábado 16 de agosto, de 16:00 a 20:00; y el domingo 17 de agosto, de 16:00 a 19:00.

Ese mismo domingo 17, de 09:00 a 16:30, se disputará también la prueba de Aguas Abiertas.

Posteriormente, el martes 20 de agosto, de 08:00 a 12:30, y el viernes 22 de agosto, de 10:00 a 12:15, se desarrollarán las pruebas de Triatlón.