Polideportivo
28 de marzo de 2026 - 21:21

Ciclismo: Al Botánico, para un paseo ciclístico

El argentino José “Maligno” Torres, campeón olímpico de BMX, pedalea durante la COP Expo.
El argentino José “Maligno” Torres, campeón olímpico de BMX, pedalea durante la COP Expo.

En la mañana de este domingo se realizará la undécima edición del paseo Respeta al Ciclista. La cita es en el Jardín Botánico y Zoológico de Asunción, con convocatoria a las 07:00, mientras que la salida del lote de pedalistas se ralizará desde las 08:00.

Por ABC Color

El evento es promovido por Cyclesport.

Lea más: Ciclismo: El tradicional paseo ciclístico, este domingo

El recorrido será sobre una distancia de 19 kilómetros. La organización cuenta con la coordinación de la Dirección de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Asunción y la participación es libre y gratuita para todos los amantes del ciclismo.

Los participantes pueden adquirir un jersey conmemorativo, que incluirá un cupón para participar de sorteo de premios.

* Finalidad. Este paseo tiene como finalidad convocar a la comunidad ciclista con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener 1,5 metros de distancia al momento de adelantar a un ciclista.

Lea más: COP Expo mirando los Panamericanos ASU2031

Tirikarrera en la COP Expo 2026

Este domingo prosiguen las propuestas de la primera COP Expo 2026, la mayor feria integral del deporte en Paraguay, evento que arrancó el jueves con una gran participación de atletas locales e internacionales, en el Parque Olímpico.

Precisamente, este domingo se cierra la Expo con la Tirikarrera y otros eventos, abierto a todo público.