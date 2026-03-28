Ciclismo: Al Botánico, para un paseo ciclístico

El evento es promovido por Cyclesport.
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El recorrido será sobre una distancia de 19 kilómetros. La organización cuenta con la coordinación de la Dirección de Deportes y Juventud de la Municipalidad de Asunción y la participación es libre y gratuita para todos los amantes del ciclismo.
Los participantes pueden adquirir un jersey conmemorativo, que incluirá un cupón para participar de sorteo de premios.
* Finalidad. Este paseo tiene como finalidad convocar a la comunidad ciclista con el propósito de sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de mantener 1,5 metros de distancia al momento de adelantar a un ciclista.
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Tirikarrera en la COP Expo 2026
Este domingo prosiguen las propuestas de la primera COP Expo 2026, la mayor feria integral del deporte en Paraguay, evento que arrancó el jueves con una gran participación de atletas locales e internacionales, en el Parque Olímpico.
Precisamente, este domingo se cierra la Expo con la Tirikarrera y otros eventos, abierto a todo público.