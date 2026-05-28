L’Étape en Encarnación: experiencia del Tour de Francia para ciclistas amateurs que llega a Paraguay

La competencia de ciclismo L’Étape Encarnación by Tour de France 2026 se realizará este domingo 31 de mayo en la capital del departamento de Itapúa. Se trata de una competencia que ofrece la experiencia oficial del Tour de France para ciclistas amateurs, organizada bajo licencia oficial.

Los organizadores destacaron que este evento representa la entrada de Paraguay a uno de los circuitos deportivos internacionales más prestigiosos del planeta.

La edición 2026 reunirá a competidores provenientes de distintas partes del mundo, además de una fuerte presencia de atletas paraguayos y regionales. Ciclistas de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y otros países de la región llegarán a Encarnación para formar parte de un evento que combina deporte, turismo, desafío personal y experiencia global.

La competencia ofrecerá tres distancias pensadas para distintos perfiles de ciclistas. Entre ellas estarán la Distancia Larga (141 km), la Distancia Media (61,5 km) y la Distancia Corta (30 km).

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El escenario

El recorrido fue diseñado siguiendo los estándares internacionales del circuito L’Étape, aprovechando la geografía, infraestructura y atractivo urbano de Encarnación.

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Su costanera, entorno natural, capacidad hotelera y desarrollo turístico convierten a la ciudad en un escenario ideal para un evento de este nivel, detallaron los responsables.

Este movimiento proyecta un impacto positivo en turismo, servicios, comercio y visibilidad internacional para toda la región.

En apenas unos meses, el país volverá a vivir la emoción del circuito oficial del Tour de France con la llegada de L’Étape San Bernardino by Tour de France, prevista para el 13 de septiembre de 2026.

Con dos sedes oficiales en un mismo año, Paraguay fortalece su posición dentro del calendario internacional de L’Étape Series y consolida su crecimiento como referente emergente del ciclismo amateur en Sudamérica.

El evento es organizado por Rebelocity, responsable de eventos internacionales como el Ironman.

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¿Qué es el Tour de Francia?

El Tour de Francia es la carrera de ciclismo profesional en ruta por etapas más antigua, prestigiosa y famosa del mundo. Se celebra anualmente en julio, dura tres semanas y consta de 21 etapas a lo largo de más de 3.000 kilómetros, recorriendo la geografía francesa y, ocasionalmente, países vecinos.

Se creó en 1903 como una estrategia publicitaria y de ventas del periódico deportivo francés L’Auto para superar a su competencia.

Es el evento anual de ciclismo más importante a nivel global y es considerado al nivel de un Mundial o unos Juegos Olímpicos en el mundo deportivo.