Emblemas privados buscan recuperar “la baja” aplicada para equipararse a Petropar

Guillermo Parra, representante de las Distribuidoras de Combustibles del Paraguay (Dicapar), cuestionó a los especialistas que afirmaron que no existen las variables que justifiquen un incremento del precio de combustible en las estaciones de servicio (Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, y Victorio Oxilia, extitular de la Organización Latinoamericana de Energía -Olade). “Ellos miran la variable equivocada, el crudo se mueve de una manera y gasoil, de otra, en uno no ven variación pero donde no miran es donde sí hay variación”, manifestó.

Ferreira y Oxilia coincidieron en expresar la necesidad de transparentar los costos de los emblemas privados teniendo en cuenta que ellos tienen una posición dominante en el mercado y sobre todo, porque comercian un producto muy sensible en la economía del país. Parra respondió que todas las facturas son remitidas al Ministerio de Industria y Comercio (MIC), por lo tanto, esta cartera es la autoridad competente para avalar el valor de sus productos.

Lea más: Gobierno oculta datos de importación de combustibles, expendio y control

Oxilia estimó que G. 500 se justificaría ajustar, pero consideró que es excesivo que sea G. 1.000 por litro, como están anunciando algunos empresarios del rubro. La diferencia de G. 500 coincide con la disminución aplicada para equiparar el precio de Petropar, emblema estatal, cuando eliminó el aporte intergubernamental de G. 12.000 millones mensuales al Tesoro, por todo este año. Se trata de un costo que los emblemas no tienen en su estructura.

De hecho, el viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, había reconocido a ABC que los privados buscan recuperar esa disminución de G. 500, además de que los precios internacionales del combustible obligan aplicar un ajuste al precio de la oferta final y que los emblemas están quedando sin stock, sin especificar cuál es la capacidad de tancaje ni disponibilidad real.

Al respecto, Parra indicó que los emblemas aplicarán los ajustes que consideren pertinentes. “Ese ajuste de 12 de abril no cubría los costos reales, se pateó el problema hacia adelante. Ahora es el momento de aplicarlo”, dijo. Por otra parte, reconoció que los precios se irán estabilizando y bajando, y de esta manera, el precio al que compran los importadores también disminuirá. Sin embargo, no hay garantías de que esa reducción también se traslade al consumidor final, como ha ocurrido en otras épocas.

Mismos costos y proveedores, e igual falta de transparencia

Parra recalcó que Paraguay es un país pequeño, los emblemas privados compran de los mismos proveedores de Petropar, pues son los que cuentan con capacidad logística en la región. Por lo tanto, lo que el sector privado pide es que Petropar no oferte sus productos a un precio menor que lo indicado en su estructura de costos.

Al ser requerido por qué el gremio no transparenta su estructura de costos, dijo que no habría problema y que incluso el empresariado pidió socializar una fórmula para que la ciudadanía tenga acceso a los datos. De modo a que solo vayan actualizando los indicadores variables, que son el precio internacional del combustible y la cotización del dólar, principalmente. Agregó que, sin embargo, el Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez se opuso. “El Gobierno emitió una postura entre diferentes instituciones de que no consideran pertinente porque rige el libre mercado”, dijo.

Lea más: "Rige el libre mercado", responde el Gobierno ante el anuncio de suba de combustibles

Parra mostró datos relacionados a los costos, pero estos no se encuentran en el portal del MIC.

En la página web de dicha cartera no se encuentra información actualizada de la importación y ventas de combustible, y lo último reportado data de 2018. También se desconoce si hay controles de calidad y cantidad del producto que se carga en los vehículos.