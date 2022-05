Gobierno oculta datos de importación de combustibles, expendio y control

Hace semanas que emblemas privados advierten de su intención de subir los precios de los combustibles al consumidor final entre G. 1.000 y G.1.500 por litro en las estaciones de servicio. Argumentan que se incrementaron los precios internacionales en el sector y que necesitan ajustar tarifas para cubrir sus costos. Entre los voceros se encuentra Miguel Bazán, de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac).

Sin embargo, especialistas observaron que los actuales indicadores internacionales sin considerar otras variables que forman parte de los costos no justifican dichos ajustes. Primero, porque los precios internacionales se mantienen fluctuantes, es decir suben y bajan. Segundo, no se disparó la cotización del dólar, otro de los componentes importantes de la estructura de costos, y por último, ni siquiera se ajustó el salario mínimo vigente para alegar que aumentó la erogación de los empresarios en los pagos de sueldos a los playeros. Así lo explicaron Manuel Ferreira, exministro de Hacienda, y Victorio Oxilia, extitular de la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), en conversación con ABC.

Ferreira y Oxilia coincidieron en apuntar la necesidad de transparentar la estructura de costos de emblemas privados, teniendo en cuenta que ellos tienen una posición dominante en el mercado local -actúan como un oligopolio- y los ajustes de precios que deciden casi en bloque tienen impacto directo en la inflación, que este año registra cifras históricas de dos dígitos. La gente cada vez tiene menos poder adquisitivo, dijeron.

Precisamente, al verificar la página web del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), dirigido por Luis Alberto Castiglioni, se observa que la información relativa a la importación de combustibles data de agosto de 2018; las estadísticas de ventas de combustibles, de julio del 2018; y el histórico anual, de 2016. No se encuentra datos relativos al control que en teoría se aplica a las estaciones de servicio, como la verificación de calidad de sus productos (si la hubiere) y de si la cantidad que se promete a los compradores corresponde efectivamente a la cargada en los vehículos.

Ante la falta de datos, ABC recurrió al Portal de Acceso a Información Pública (AIP) para solicitar estadísticas de los controles y si sanciones aplicadas, si es que hubo, a aquellas estaciones de servicio que no hayan cumplido con los requerimientos. El plazo de respuesta establecido por ley de AIP ya venció pero no se recibieron esas informaciones. No obstante, el ministro Castiglioni prometió que se proporcionará, sólo que ahora se están “finiquitando detalles”, según dijo a nuestro diario.

El viceministro de Comercio, Pedro Mancuello, hace meses que promete la transparencia de la estructura de costos. Esta vez, mencionó que se publicará en el portal los números al respecto, incluyendo la especificación del intermediario de los emblemas privados.

En lo que va del semestre en curso, el precio del combustible varias veces sufrió aumentos, así como pasó en todo el 2021. Primero, debido a la crisis derivada de la pandemia y luego, como consecuencia de la guerra de Rusia en Ucrania.

Conacom, con sumario abierto hace 9 meses

La Comisión Nacional de la Competencia (Conacom), presidida por Rolando Díaz, no resuelve aún un sumario que tiene abierto desde agosto de 2021, en el que investiga el comportamiento de miembros de la Cámara de Distribuidoras Paraguayas de Combustibles (Cadipac), representada por Miguel Bazán. La comisión inició la investigación ante la sospecha de que los socios del gremio -oficialmente competidores entre sí en el mercado- acuerdan extraoficialmente la fijación de precios.

A nueve meses de abrir sumario, sigue sin concluirlo. Hace unos días, el director de Investigación, Ricardo Gavilán Chamorro, informó que analiza la apertura de otro sumario por el mismo motivo, tras el anuncio de incremento de precios de combustibles en los emblemas privados.

Se consultó al respecto al ministro Luis Alberto Castiglioni, del MIC, considerando que a esta cartera le corresponde varios aspectos de la regulación en el sector combustibles, pero el secretario de Estado se limitó a responder que no corresponde a su competencia.

Referente a la escalada de precios de los combustibles, Castiglioni afirmó que en el país rige el libre mercado, por lo tanto, los emblemas pueden fijar las tarifas que consideren pertinentes y en caso de precios abusivos, están las instituciones que deben actuar, dijo, sin citar cuáles.