Quinieleros exigen a Conajzar el fin de manipulaciones

Alicia Gutiérrez y Felipe Gómez, del Sindicato Nacional de Trabajadores Vendedores de Quiniela, de Bingos, Juegos de Azar y Afines del Paraguay (Sintraquiba), encabezaron la manifestación realizada ayer frente a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar). Los trabajadores pidieron que se ponga fin al manoseo que sufren los quinieleros por parte de la empresa explotadora del citado juego de azar, Technologies Development of Paraguay SA (TDP), del expresidente de la República Juan Carlos Wasmosy, cuyo directivo es su hijo Álvaro Wasmosy Carrasco.

Gutiérrez afirmó que en pandemia la firma redujo de 25% a 20% la comisión de los quinieleros. Además, en las últimas semanas varios trabajadores fueron despojados de la máquina que utilizan para levantar las apuestas por reportar recaudación diaria inferior a G. 200.000, y quedan desvinculados de la firma de manera unilateral.

“Pedimos a la Conajzar que como institución responsable de regular los juegos de azar nos proteja”, dijo.

Añadió que no es la primera vez que informa referente a inconvenientes que registran con la firma explotadora del juego de azar en esta administración y solo se renovaron promesas de María Galván, titular de Conajzar.

Por su parte, Felipe Gómez, del referido sindicato, relató la indefensión que sufren los trabajadores. Precisó que además de levantar apuestas, con las máquinas cargan saldos para el billetaje electrónico y telefonía celular. Pese a las responsabilidades que la propia firma da al quinielero, este no cuenta con ningún comprobante en el caso de que el equipo emita un resumen de transacción con un valor que no corresponde a lo concretado en el día. “Hay veces que aparece un valor superior al que realmente se vendió y el quinielero no tiene un comprobante para demostrar lo que corresponde, y la diferencia debe poner de su bolsillo”, dijo.

TDP no respondió a ABC el pedido de brindar su versión tras la manifestación. En comunicado anterior indicó que desconoce la legalidad del sindicato y sus dirigentes y negó irregularidades en desvinculaciones.

Miembro del clan Núñez es sustituido en Conajzar

El presidente Mario Abdo Benítez nombró a Néstor David Castellano en reemplazo del representante de los municipios ante la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), titular y suplente, que eran Ricardo Núñez (procesado), hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez y del exgobernador de Pdte. Hayes Oscar “Ñoño” Núñez (procesado), y María del Carmen Benítez (intendenta de Ybycuí, denunciada).

Mediante el Decreto N° 7120 el Ejecutivo dispuso el nombramiento del concejal de Capiatá, David Castellano, quien además es candidato a Diputado por el movimiento “Fuerza Republicana”.

Núñez está procesado por la adjudicación de la quiniela a una empresa morosa del fisco, por “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos y reducción del canon a concesionarias en pandemia.