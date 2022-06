Transporte público: Gobierno depositará subsidio en tarjetas del billetaje electrónico

Pago parcial : no deberán operar con permisos cancelados o con medidas cautelares, salvo con sentencias firmes y ejecutoriadas; demostrar que cumple con las obligaciones tributarias en los últimos 3 meses al momento de la solicitud; contar con la Inspección Técnica Vehicular ( ITV ) aprobadas (no precisa por cuál institución) del parque automotor; cumplir con las obligaciones laborales, conforme a certificados expedidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social ( MTESS ) en los últimos 3 meses , y el pago al Instituto de Previsión Social ( IPS ) en los últimos 3 meses . Tampoco ser moroso del Banco Nacional del Fomento ( BNF ), estar al día con las obligaciones ante el VMT ni adeudar multas en los últimos 3 meses .

Total o diferencia: no deberán operar con permisos cancelados o con medidas cautelares, salvo con sentencias firmas y ejecutoriadas; demostrar que cumple con las obligaciones tributarias en el mes solicitado; contar con la Inspección Técnica Vehicular (ITV) aprobadas (no precisa por cuál institución) y aprobada por el Gabinete del VMT; cumplir con las obligaciones laborales, conforme a certificados expedidos por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en el mes solicitado, y el pago al Instituto de Previsión Social (IPS) en el mes solicitado y la cantidad de inscriptos no podrá ser inferior al doble de la cantidad de buses con ITV aprobada al mes solicitado. Tampoco ser moroso del Banco Nacional del Fomento (BNF), estar al día con las obligaciones ante el VMT ni adeudar multas al mes solicitado. Además, en esta modalidad deberá reportar en carácter de declaración jurada para fines estadísticos, la cantidad de combustible utilizado por cada unidad y listado de trabajadores, según tarea que desempeña.