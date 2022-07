Existe tendencia a la baja en los precios del combustible, dicen

En los mercados internacionales, se dio una tendencia a la baja en los precios de los combustibles, según dijo Ricardo Escauriza, director de Petrochaco.

Conforme explicó, esto no se traduce directamente una disminución de precios a nivel local, pero si es un panorama alentador de que no habrían nuevas subas. “Estamos viendo una baja desde el miércoles pasado y es bastante esperanzador mantener estos precios”, mencionó.

Igualmente, indicó que si dicha tendencia a la baja se sostiene, se podrán mantener los precios y promediar las compras que se hicieron cuando los precios estaban altos. “Se hicieron compras muy caras, desde el miércoles pasado comenzó a bajar y eso es muy alentador”, reiteró.

Escauriza también explicó que estas “bajas” son recientes. “Yo sé que se está hablando de una suba, pero esto es de ahora, la pantalla comenzó a publicar desde el jueves”, acotó.

Tendencia a la baja desde la semana pasada

La semana pasada, el precio del Petróleo WTI, de referencia del país, ya registró una caída de 20 dólares barril en un mes, según los registros.

No obstante, según indicaron los emblemas privados, esto no se reflejaría en los valores de los combustibles. De igual forma, al menos por ahora, Petropar y privados ya informaron que no remarcarán sus cotizaciones.

