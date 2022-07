Donación de US$ 16 millones de Corea debe aprobar el Congreso, dice diputado

El diputado Walter Harms sostuvo que el Congreso debe aprobar los US$ 16 millones donados por Corea para el “Centro Tecnológico Automotriz”, con énfasis en movilidad eléctrica. Se trata del plan del Ejecutivo de “potenciar la industria automotriz”, pero que no reportó al Parlamento “porque no toca ni un centavo”. Un caso similar reciente fue mediante una ley.