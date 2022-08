Fortalecer la institucionalidad para reactivar economía, piden gremios

Desde la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) hicieron un llamado a la profunda reflexión a todas las instituciones que cumplen ese rol protagónico de conducir nuestra nación. “El país atraviesa un momento de incertidumbre política que lejos está de ayudar en el necesario proceso de recuperación económica”, expresa parte del comunicado emitido por la federación que aglutina a los principales gremios de la producción, industrias y comercios del país.

Estas declaraciones brindaron en medio de un tenso clima político que se vive en nuestro país tras recientes declaraciones de “significativamente corruptos” por parte del Departamento de Estado de EE.UU. a altas autoridades y exautoridades de la nación, a pocos meses de las elecciones presidenciales.

Invitación a fortalecer nuestras instituciones

“Los acontecimientos que han venido sucediendo debemos leerlos como una invitación a fortalecernos en nuestras instituciones y como país democrático para el bien de todos los paraguayos” expresaron.

Mencionaron además que es momento de corregir errores y redireccionar el timón de un Paraguay que tiene suficientes condiciones para ser aliado estratégico de la región y el mundo.

Por otro lado, preocupa que en el ámbito legislativo no se tomen las decisiones con objetividad y primen los intereses partidarios por sobre los intereses del país, considerando que hay una decena de proyectos de leyes de ampliaciones presupuestarias, que aumentan los gastos corrientes, que pueden comprometer aún más las finanzas públicas; mientras que hay otros proyectos que no avanzan y que son necesarios para garantizar la reactivación económica.

Además se refirieron como aspectos positivos, los resultados de la reciente evaluación por parte de Gafilat y del compromiso del país con relación a la prevención del lavado de dinero, combate al financiamiento del terrorismo y armas de destrucción masiva, así como la mejora en la tendencia en la calificación del riesgo país por parte de Moody´s, que nos encaminan a encarar el fortalecimiento de nuestras instituciones.

Sin embargo, expresan que es preciso que tanto sector privado como sector público trabajen juntos y que recuperen la confianza de propios y extraños. “Cada uno debe hacer lo suyo”, afirman.

Fin de la impunidad

Representantes de Feprinco piden justicia rápida y eficiente, y el fin de la impunidad, al mismo tiempo esperan que el Poder Legislativo se enfoque en la producción de leyes adecuadas en el marco de la Constitución Nacional y que impulsen al país a la modernidad y a la economía del conocimiento.

Finalmente esperan que el Poder Ejecutivo maneje con eficiencia los recursos y brinde servicios de calidad en cuanto a la salud, la educación, la seguridad y aquellos que promuevan el buen clima de negocios en el país.

“Nosotros, el sector privado, nos comprometemos a generar la inversión y fuentes de trabajo promoviendo el desarrollo sostenible”, mencionaron finalmente.

Llamado de atención para reaccionar

Para el titular de la Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), Jorge Mendelzon, el camino de la reactivación económica se ve muchas veces frenado por el panorama político que no ayuda para nada y no acompaña el esfuerzo que se está haciendo desde el sector privado. “Estamos caminando hacia la reactivación o estamos haciendo esfuerzos muy grandes para lograrlo y el panorama político no ayuda sobremanera” expresó el empresario.

Las recientes designaciones de significativamente corruptos hechos por el Departamento de Estado de EE.UU. a autoridades y exautoridades, entre ellas el expresidente de la República Horacio Cartes y el vicepresidente actual Hugo Velázquez, es una llamada de atención para reaccionar y realizar ajustes.

“Por un lado apena que desde afuera nos tengan que decir lo que tenemos que hacer, pero por otro lado, como no lo sabemos hacer, celebro que venga alguien a marcar la cancha de cómo hay que hacer las cosas” expresó el empresario.

Mencionó además que si aspiramos a un progreso sostenido en el tiempo, es momento para empezar a depurar las cosas y las instituciones en el Paraguay.

“Sin instituciones fuertes es muy difícil avanzar buscando el bienestar de toda la población” reiteró el empresario en coincidencia con declaraciones de gremios de otros sectores que también esperan cambios fuertes de gobernabilidad a partir de estas situaciones que una vez más confirman la alta percepción de corrupción.

Economistas señalan que si bien hay interés de radicación de capitales en nuestro país por los buenos fundamentos macro y noticias alentadoras como el examen de Gafilat y perspectiva positiva en calificación de riesgo, la alta percepción de corrupción e impunidad hace retroceder a inversores.