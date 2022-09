Itaipú facturó a la ANDE US$ 285,9 millones por potencia de enero a julio de 2022

Para las facturas relativas a la potencia contratada referentes a los meses de enero a mayo de 2022, se determinó el plazo de 20 días hábiles para su cancelación total, contados a partir del 9 de agosto de 2022, fecha de la aprobación de la tarifa del año en curso, contó el titular de la ANDE.

Señaló que el 7 de setiembre próximo es la fecha de vencimiento, por lo que indicó que, a la fecha, la ANDE no cuenta con facturas vencidas.

Asimismo, informó que Itaipú emitió facturas por valor aproximado de US$ 285,9 millones en concepto de potencia contratada y energía superior a la garantizada hasta el mes de competencia julio de 2022, y los ajustes del dólar. De esta cifra, la ANDE ya abonó un total de US$ 164,6 millones, con un saldo de US$ 121,3 millones, de los cuales unos US$ 102 millones vencen este setiembre, y el saldo a partir de octubre, según los datos brindados por Sosa.

Antes, explicó que las cuentas por pagar de Itaipú, al 31 de diciembre de 2021, que se expone en la Memoria de la ANDE en el apartado de Estados Financieros, del orden de G. 1.213 millones, (US$ 175.844.297,7) se refiere a valores devengados de facturaciones correspondientes a compra de potencia, energía superior a la garantizada y ajustes del dólar de Itaipú para el Ejercicio 2021. “A fines del mes de abril/2022 fueron canceladas las últimas facturaciones correspondientes al suministro de energía del mes de diciembre/2021″, resaltó.

Además, el presidente mencionó que el costo medio de Itaipú para ANDE en el 2021 fue 30,46 US$/MWh.

Yacyretá

En cuanto a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), aclaró que “en fecha 27 de julio de 2022 se han cancelado los suministros acumulados al mes de diciembre /21 a la tarifa provisoria de 22,63 US$/MWh”. Es decir, “que si se cancela el suministro de diciembre/21, los demás meses están cancelados”.