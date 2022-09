Bajo cumplimiento en investigaciones y condenas por lavado, según Gafilat

El ansiado informe de Gafilat hace referencia a la evaluación del país en su lucha contra el lavado de dinero y menciona que si bien pasamos el examen que nos libra de ingresar en una “lista” de países, aún hay varios puntos flojos, por lo que entramos en un periodo de vigilancia focalizada por un año.

En líneas generales en materia de efectividad, se alcanzó un nivel moderado y requiere “mejoras considerables” en todas las áreas del sistema de prevención de lavado y financiamiento al terrorismo; con excepción de lo referente a la investigación, procesamiento y condena de LA, en donde requiere “mejoras fundamentales”, detalla el reporte

Se obtuvo un nivel de cumplimiento sustancial en lo que se respecta a la cooperación internacional, se obtuvo cumplimiento moderado en nueve parámetros (riegos, supervisión, medidas preventivas, personas jurídicas, inteligencia financiera, decomiso, sanciones financieras y un cumplimiento bajo en investigación y procesos de lavado de dinero.

Principales cuestionamientos de Gafilat

Gafilat detalla que en Paraguay el delito de LA es investigado hasta “cierto grado” llegando algunos de ellos a ser procesados y contar con sentencia. Sin embargo, debido al bajo número de investigaciones, procesamientos y sentencias condenatorias, existen aún diversos retos para tener un sistema de persecución y combate que brinde resultados más cercanos a lo que representa el riesgo y contexto del país. Refieren que de 748 reportes de inteligencia remitidos por la Seprelad al Ministerio Público entre los años 2015 y 2021, se dictaron solo 28 sentencias de lavado de dinero, un nivel considerado muy bajo, por lo que hicieron un énfasis especial en aumentar la efectividad en las investigaciones y procesos por LA.

Añaden que se llevó a cabo investigaciones; sin embargo, la cantidad de estas indagaciones frente a la mayor amenaza en la evaluación de riesgo del Paraguay, no parecen reflejar dicho resultado. Además, no se implementaron acciones establecidas en el manual instructivo para impulsar investigaciones financieras paralelas, ante casos de delitos precedentes.

Por mencionar algunos de los casos pendientes entre ellos el operativo Patrón que involucra al expresidente Horacio Cartes y que no avanzó en nada. Justamente por este caso es que se había pedido la destitución de la fiscala General, Sandra Quiñonez. También está el caso Messer, donde no hubo avances y mucho menos condenas; mientras que el operativo Ultranza Py que está en curso con algunos imputados, pero sin condenas

Decomiso limitado

Por otra parte, el informe del organismo detalla en lo referente al decomiso, que existe la figura y esta institucionalizada en el país, pero que en ciertos casos como en el decomiso de instrumentos monetarios e instrumentos al portador falsamente declarados, no declarados o no revelados, no se apreció la aplicación de sanciones apropiadas y en cuanto al decomiso por valor sustitutivo, no se pudo comprobarse su aplicación

Consideran que se podría potenciar la persecución y materialización de comisos para otros delitos precedentes al LA, así como al propio LA como delito autónomo; lo cual, en la práctica es limitado si se tiene en cuenta la aplicación del comiso en otros delitos.

Gafilat también ha identificado el riesgo del uso indebido de empresas de maletín o de fachada para la comisión de actividades delictivas, incluido el Lavado de Activos, aunque reconocieron avances en la eliminación de las acciones al portador y la creación del beneficiario final.

Lucha contra el terrorismo

Se calificó con el grado de amenaza “medio alto” al canal de movilización de fondos a través del servicio de remesas nacionales e internacionales, al movimiento de dinero en efectivo y al almacenamiento de fondos y activos (para grupos domésticos e internacionales), enfatizando en el componente geográfico que supone las actividades que se desarrollan en la Zona de la Triple Frontera (ZTF). Entre 2015 y el primer semestre de 2021, el país inició un total de 12 causas por terrorismo y sus delitos relacionados

Más eficiencia en Paraguay

Entre las sugerencias citan por ejemplo la necesidad de priorizar la implementación del manual instructivo para impulsar las investigaciones financieras paralelas, además de permitir el uso de las técnicas de investigación judicial y facilitar la incautación de los bienes producto del delito.

También se necesita reformar lo necesario para utilizar las operaciones encubiertas y las entregas controladas en las investigaciones de lavado de manera más accesible.

Además instaron a investigar más casos de lavado de dinero, pues las sentencias presentadas por el país en su gran mayoría refieren delitos precedentes como el contrabando, Narcotráfico, evasión, etc.

Paraguay debe realizar los cambios en el marco legal para aumentar el número de investigaciones y condenas, incluido el lavado autónomo y ajustar las penas para garantizar su proporcionalidad. El país debe continuar trabajando en los análisis económicos de los delitos generadores de activos ilícitos como el contrabando y la corrupción.

EE.UU. aplaude resultados de Paraguay

La embajada de los Estados Unidos en Paraguay a través de su cuenta oficial en twitter se refirió al resultado logrado por el país ante Gafilat en la lucha contra el lavado de dinero.

“Aplaudimos los resultados alcanzados por Paraguay en la evaluación mutua del GAFI. Continuaremos apoyando iniciativas para fortalecer aún más los esfuerzos contra el lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, expresaron.

Nuestro país fue evaluado en el marco de las 40 recomendaciones y 11 ejes de los cuales, se logró alrededor del 90% de cumplimiento.

No es momento de relajarse, dice Arregui

El titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) Carlos Arregui se refirió ayer al informe del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana (Gafilat) que en otorgó una baja calificación en las investigaciones y condenas judiciales por lavado. Tras reunirse ayer con el presidente de la República, Arregui expresó que la evaluación en general fue satisfactoria pero con muchas recomendaciones y trabajos que deben seguir para mantener este nivel. “Es tiempo de reflexión sobre estos puntos y de trabajo, no es el momento de relajarse” expresó.

En cuanto al cumplimiento bajo observado por Gafilat, Arregui precisó que seguirán trabajando para mejorar la efectividad en estos procesos. “Existe un número desproporcional de condenas en relación a informes de inteligencia”, dijo.

Según detalló, en los últimos seis años, la Seprelad emitió 748 informes de inteligencia financiera y el país registró 28 sentencias condenatorias. El ministro indicó que la principal sugerencia del Gafilat es de aumentar el número de sentencias condenatorias e investigaciones complejas de casos de lavado de dinero.

Acciones nominativas y beneficiarios finales

Desde el Ministerio de Hacienda también se hicieron eco del resultado de evaluación, y expresaron que se reconoce las mejoras lo que respecta a la evaluación sobre personas y estructuras jurídicas, se obtuvo una calificación “moderada”.

En ese sentido, mencionaron que el Informe de Gafilat refiere que se ha identificado el riesgo del uso indebido de empresas de maletín o de fachada para la comisión de actividades delictivas, incluido el lavado de activos, por lo cual se dispuso modificaciones legales en el régimen de sociedades.

También detallan que se logró implementar medidas para impedir el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas para propósitos de lavado de activos y el financiamiento al terrorismo, a través de la figura de la obligatoriedad de registrar los “beneficiarios finales” así como permitir que esos registros estén disponibles para las actividades investigativas, los sujetos obligados y el público en general.

Gafilat sugiere continuar esfuerzos y acercamientos para la compresión de estos riesgos