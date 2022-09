PGN 2023: se asigna más recursos a cuestionadas empresas públicas

El proyecto de presupuesto 2023 incluye a cinco entidades bajo la denominación de empresas públicas y le asigna recursos para su funcionamiento para que cubran sus gastos y lleven a cabo las inversiones contempladas.

Son consideradas empresas públicas la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP), la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), Petróleos Paraguayos (Petropar) y la Industria Nacional del Cemento (INC).

En conjunto, estas cinco entidades tienen para el próximo año un presupuesto total de G. 19,4 billones (US$ 2.735 millones al cambio presupuestado), monto que implica un crecimiento del 24,1% con relación al monto inicial que fue aprobado para el presente ejercicio 2022.

En el listado resalta Petropar, porque recibe el mayor incremento presupuestario, del 38,8%, pasando de G. 5,1 billones (US$ 732,2 millones) previstos inicialmente para este año a G. 7,2 billones (US$ 1.016 millones) para el año que viene.

Le sigue la ANNP, con un aumento del 26,4% en su proyecto de presupuesto, pasa de G. 142.014 millones (US$ 20 millones) a G. 179.602 millones (25,3 US$ millones); en tercer lugar está Dinac, con una suba del 19,5%, pasa de G. 306.210 millones (US$ 43,1 millones) a G. 365.994 millones (US$ 51,5 millones).

La ANDE, por su parte, prevé un incremento del 17,9%, pasa de G. 9,2 billones (US$ 1.297 millones) a G. 10,8 billones (US$ 1.530 millones); mientras que la INC contempla para el año venidero prácticamente el mismo presupuesto actual, con una variación del 0,4%, pasando de G. 789.356 millones (US$ 111,2 millones) a G, 793.186 millones (US$ 111,7 millones).

Las estatales más cuestionadas

Dentro de este grupo, las estatales más cuestionadas últimamente por la ciudadanía por el servicio que prestan son Petropar e INC.

A Petropar le cuestionan la falta de transparencia en su estructura de costos, las pérdidas en su planta alcoholera de la localidad de Mauricio José Troche, la no reducción del precio de los combustibles a pesar de que en el mercado internacional estuvo bajando y la tercerización de su servicio, que permite contratar más personal, e inclusive para beneficiar a ciertos políticos.

En el caso de la INC, la que a pesar de las millonarias inversiones que hizo utilizando bonos soberanos por US$ 80 millones durante el gobierno de Horacio Cartes (ANR), no logra aumentar su producción para cumplir con la demanda del mercado y, lo pero, que sigue registrando pérdidas.

El ministro de Hacienda, Oscar Llamosas, había señalado que el crecimiento presupuestario en el sector de las empresas públicas obedece a que Petropar contempla más fondos para la compra de combustibles y la ANDE para la adquisición de energía.

El presupuesto también establece que estas empresas públicas deben transferir el próximo año al Tesoro Público un total de G. 303.620 millones (US$ 42,7 millones), para financiar parte del PGN 2023.

La ANDE prevé G. 150.500 millones, la ANNP G. 4.000 millones, La Dinac G. 18.000 millones, Petropar G. 128.300 millones, y la INC G. 2.820 millones.

El aporte figura en la ley de presupuesto como “Transferencias consolidables de las entidades descentralizadas a la Tesorería General”, pero también se le conoce como aportes intergubernamentales.

Audiencia en la Comisión Bicameral

La Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso, por su parte, reinicia mañana su ciclo de audiencias para conocer detalles de los proyectos de presupuestos institucionales y la versión de sus autoridades en sobre los fondos que le fueron asignados dentro del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) presentado por el Poder Ejecutivo.

El calendario tentativo del organismo asesor del Parlamento prevé para mañana, a las 10:30, la exposición del ministro de Salud Pública y Bienestar Social, Julio Borba; a las 14:00, del presidente del Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), Vicente Bataglia; y a las 15:00, del presidente de la ANDE, Félix Sosa.

Para el martes, desde 09:00, en recibirán al ministro de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), Rodolfo Segovia; a las 10:00, al ministro de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH), Carlos Pereira; a las 10:40, el presidente de Petróleos Paraguayos (Petropar), Denis Lichi; y a las 11:20, el presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), José Cantero.

Posteriormente, prevén audiencias para el lunes 26 y el martes 27, para luego iniciar en octubre el proceso de estudio institución por institución en el seno de la Comisión Bicameral, con miras a emitir el dictamen a fin de mes.

El proyecto de ley de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2023 presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso y que está a consideración de la Comisión Bicameral, asciende a G. 102,6 billones (US$ 14.454 millones), pero aumentaría a G. 105 billones (US$ 14.792 millones) de ampliarse el tope de déficit fiscal de 1,5% a 2,3% del PIB.