Senado reitera invitaciones para tratar temas referentes a Itaipú

Dijo que quiere que informen en la Mesa Directiva sobre el nuevo escenario de la relación de Paraguay con Brasil, específicamente acerca de Itaipú, teniendo en cuenta que se estableció la nueva tarifa. “La negociación del Anexo C (del Tratado de Itaipú) del 2023 está próxima, la tarifa del 2023 se debería estar estudiando y no hemos recibido muchas informaciones, sino pequeños reportes por las redes sociales”, manifestó. Recordó que por una cuestión de agenda no se dio lugar a esa invitación anteriormente.

Ayala también mencionó el acuerdo por notas reversales N°3/2021, para la instalación de la Comisión Binacional de Cuentas. Contó que le hizo el seguimiento, y que hace dos semanas tuvo entrada en el Congreso.

Agregó que como de ese acuerdo participó, entre otros, el contralor general de la República, Camilo Benítez, quiere que él explique a los senadores el contenido de la citada nota reversal.