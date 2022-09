Baja de combustible: Gremios lamentan que protesta de camioneros daña imagen

Gremios empresariales coincidieron en lamentar que la movilización de los camioneros se desarrolle en coincidencia con los Juegos Odesur, evento deportivo que convoca a atletas de la región. Si bien los voceros de dicho sector anunciaron esta tarde que harán una tregua durante el fin de semana, los empresarios pidieron a las autoridades que se garantice el libre tránsito, ante posibles movilizaciones de camioneros por la baja de precios de combustibles de Petropar.

Pedro Galli, presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), señaló que si bien está garantizado el derecho a la manifestación, estas protestas podrían afectar negativamente la imagen del país. “Justo cuando se desarrolla un evento tan importante y coloca al Paraguay en la vidriera del mundo”, lamentó.

Reconoció, no obstante, que el panorama de los camioneros está complicado, ya que el encarecimiento del combustible se sumó a la caída del trabajo en el rubro, debido a la sequía, que causó una histórica baja producción sojera. “Este año tuvimos una merma de hasta el 70% de las cosechas, perdieron mucho trabajo”, dijo.

Añadió que las autoridades deben garantizar el libre tránsito, y que la fuerza pública actúe si es necesario.

Está bien que protesten “mientras no impidan o lesionen los derechos de los demás, ya que todos tienen derechos a hacer sus reclamos. Ahora, si entorpecen o lesionan el derecho de los terceros, la fuerza pública debería tomar intervención”, afirmó. Añadió que la manera que se plantea esta movilización es oportunista y daña la imagen del país.

Por otra parte, señaló que la situación de la suba de los combustibles y de la inflación es un problema mundial, no sólo de Paraguay.

“Es un problema sin solución”, dice Fedemipymes

Luis Tavella, titular de la Federación Paraguaya de Micro, Pequeña y Medianas (Fedemipymes), señaló que el problema principal de los camioneros no es el combustible, sino el contexto económico actual. Por lo tanto, la exigencia que plantean al Gobierno de reducir el precio del combustible de Petropar no es la solución de fondo, dijo.

“El problema es que tuvimos la peor safra de los últimos 10 años y hoy solo tienen el 30% de la demanda de transporte que tenían”, afirmó.

Señaló que el contexto económico mundial nadie lo puede solucionar, ya que los transportistas “están igual que todos estamos, con poco trabajo y arrastrando dos años malos, tras la pandemia”.

Consideró que no se dan las condiciones para que baje el precio del combustible a los valores que los camioneros pretenden. “Tampoco creo que el Gobierno lo pueda hacer y al sector privado no le puede obligar a vender al precio que ellos desean. Estamos en libre mercado”, recalcó.

“Quizás se debería conocer a profundidad los costos del producto y Petropar transparentar los mismos”, señaló.

“Gesto antipatriota”, califica la CCCP

Jorge Mendelzon, presidente del Cámara de Centros Comerciales del Paraguay (CCCP), mencionó que el derecho a manifestarse es una de las libertades amparadas por la Constitución Nacional. Sin embargo, consideró que la medida de los transportistas es inoportuna y desubicada, un “gesto antipatriota”.

“Hace tiempo que el Paraguay espera la oportunidad de ser sede de los Juegos Odesur, evento deportivo tan importante, que me parece que intentar dañar esto y la imagen del país me parece que es un esto antipatriota”, dijo.

Añadió que en este caso, ya no se trata de quién tiene o no razón ni de si se dan o no las circunstancias para bajar los precios de productos de Petropar. Recalcó que el contexto actual y frente al evento que convoca a atletas de la región, la protesta es negativa para poder avanzar en “construir un Paraguay mejor”.

Mendelzon puntualizó que el sector comercial demuestra un “enérgico rechazo y enérgico repudio” a que se empañe la fiesta deportiva, ya que la actividad representa una oportunidad para dinamizar la economía, sobre todo en el sector comercio y servicios.