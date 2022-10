Alertan sobre déficit local de US$ 30.000 millones en infraestructura

En Paraguay se tienen limitaciones presupuestarias y, de hecho, el déficit de inversión en infraestructura supera los US$ 30.000 millones, según explicó el presidente de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), Ing. Paul Sarubbi. Esa cifra representa el 70% del Producto Interno Bruto (PIB), estimado en US$ 43.000 millones en el Presupuesto General de la Nación 2023.

“Hoy más que nada estamos financiando (en Paraguay) las obras de infraestructura con deuda pública, eso tampoco puede parar. Pero tenemos que encontrar la forma de poder compensar esos volúmenes de inversión necesarios. Es ahí donde entran las herramientas tan interesantes que tenemos como la Ley de la Asociación Público-Privada, la Ley de Financiamiento Privado o Llave en Mano y la Ley de Concesiones. Estamos seguros como gremio que estas herramientas van a hacer que nosotros sigamos creciendo”, agregó.

Inversión en infraestructura, tema del Foro Cavialpa

Por ello, en el marco de la búsqueda de métodos para la evolución de la infraestructura nacional, la Cámara Vial Paraguaya lleva a cabo la 3ª edición del “Foro y Exposición Cavialpa 2022″. El evento este año lleva el lema “Financiamiento Privado para la Infraestructura Pública, ¿Cómo garantizar el financiamiento de la infraestructura necesaria para el desarrollo de nuestro país?”.

Esto con el fin de hallar y aplicar nuevas herramientas que permitan explotar el potencial productivo del país para de esta forma acortar la brecha del déficit y lograr que Paraguay se convierta en una economía pujante mediante la colaboración tanto del sector privado como el público. “Nosotros entendemos como gremio que este país no va a poder crecer, no se va a poder desarrollar, si es que no tiene la infraestructura necesaria. Somos un país mediterráneo y necesitamos que todo nuestro sistema logístico sea lo más eficiente posible para que nuestros productos puedan tener un precio competitivo en el resto del mundo y podamos exportar de mejor forma”, dijo Sarubbi.

Gremio pide fortalecer las instituciones del Estado

Añadió que “es importantísimo que las instituciones públicas se fortalezcan, que estén bien dimensionadas para los desafíos que se tienen y nosotros, como sector privado, tenemos la obligación de ser proactivos y de acercarnos para poder juntos buscarlas herramientas que nos permitan cumplir con estos enormes desafíos que tenemos como país”.

En este marco, Cavialpa informó que traerá a Paraguay a importantes personalidades de Uruguay, Perú y Colombia que tuvieron experiencias exitosas con la aplicación de las citadas herramientas de inversiones en sus respectivos países.

Algunos de los invitados internacionales serán el exministro de Vivienda y Agricultura de Perú, Milton Von Hesse; el exministro de Economía y Finanzas de Uruguay, Isaac Alfie; y el gerente de Asset Management Corp (CAF-AM), Christian Knudsen, de Colombia.

Foro presencial y virtual

El foro se desarrollará el viernes, 7 de octubre, de 9:00 a 19:00 en el Centro de Eventos de Paseo la Galería, ubicado en el piso 9 de la Torre 1. El acceso al evento es gratuito con previa inscripción. Asimismo, la actividad se llevará a cabo de forma virtual mediante la plataforma Zoom.

El evento se realiza de la mano de la Cámara Vial Paraguaya (Cavialpa), con el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Asset Management Corp (CAF-AM). Igualmente, el foro es gerenciado y organizado por el Grupo Paraguay Eventos y Emprendimientos (GPEE).