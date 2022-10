Paraguay deberá pagar unos US$ 20 millones de peaje en la hidrovía

Por primera vez se establece el cobro del peaje para el tramo norte de la Vía Navegable Troncal (VTN), que será de US$ 1,47 por tonelada de registro neto y la tarifa será aplicada por la Administración General de Puertos (AGP) de Argentina, en su carácter de empresa concesionaria.

La resolución fue establecida por el ministro de Transporte, Alexis Guerrera, acompañado por el secretario de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; el secretario de Planificación de Transporte, Gastón Jaques; la subsecretaria de Planificación y Coordinación del Ministerio de Transporte, Micaela Morán; la directora Nacional de Control de Puertos y Vías Navegables, Nuri Sánchez Edorna; y el interventor de la Administración General de Puertos; José Beni.

La medida involucra al tramo bajo jurisdicción argentina comprendido desde el km. 584 del río Paraná, acceso al Puerto de Santa Fe, hasta la altura del km. 1.238 de mismo cause, zona denominada Confluencia. En este tramo circulan embarcaciones de diferentes banderas, producciones regionales e internacionales.

Impacto

La información indica que por el tramo circulan 20.000 barcazas por año aproximadamente, con cargas regionales e internacionales, principalmente agrícolas, combustibles líquidos, minerales, entre otros, fundamentalmente desde Paraguay, por lo que a nuestro país este peaje costará más de US$ 20 millones, según estiman desde el sector exportador.

Uno de los temas contradictorios y confusos en la referida resolución del Ministerio de Transporte de Argentina es que “instruye a la AGP a efectuar el llamado a instancia de participación ciudadana para que todas las personas y usuarios puedan expresar opiniones y consultas en cuanto a las tarifas del peaje en la Vía Navegable Troncal”.

Sin embargo, no se indica los lugares de participación y al parecer los resultados no serían vinculantes. No tiene justificación y es discriminatorio, sostuvo la Cámara Paraguaya de Procesadores y Exportadores de Oleaginosas y Cereales (Cappro).

Sandra Noguera, gerente del gremio, afirmó que Cappro ve con preocupación la decisión unilateral que pretende adoptar el Gobierno Argentino de cobrar un peaje en el tramo Puerto Santa Fe – Confluencia.

Advirtió que se trataría de una violación al Tratado de la Hidrovía, y que no tiene una justificación, considerando que se cobraría sin que exista una contraprestación.

“El peaje que pretende cobrar Argentina tiene un tinte discriminatorio, ya que se establecen dos tarifas, una en dólares para el transporte internacional y otra en pesos para el transporte interno o de cabotaje”, advirtió.

Añadió que no existen dudas de que este nuevo peaje va a tener un impacto significativo y va a encarecer los costos del comercio exterior de Paraguay, restando aún más la competitividad a las importaciones y de las exportaciones, así como la de los otros Estados partes del tratado.

“Instamos al Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país para que consulte con sus pares e intermedie de forma urgente para evitar la aplicación de ese peaje”, dijo.

Por su parte, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym) apuntó que se podría ser una violación del Tratado de la Hidrovía.

El presidente del gremio, Esteban Dos Santos, aseveró que de implementarse este plan de Argentina, de cobrar una tasa de peaje, será ilegal y va totalmente en contra de lo que establece el acuerdo de Hidrovía Paraguay- Parana.

El acuerdo establece que ninguna de las partes pueda tomar decisiones sin consultar a los demás países miembros.

Gremios se reunirán en los próximos días

La asesora de Comercio Exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores y Comercializadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco), Sonia Tomassone, anunció que en la semana que inicia se realizará una reunión del sector privado con las autoridades del Ejecutivo para analizar el alcance de la medida anunciada, para establecer las acciones que correspondan.

“La hidrovía es el principal canal de salida y entrada de nuestro comercio exterior por lo que habría que analizar si esta medida de Argentina se ajusta al acuerdo de la Hidrovía, porque cualquier sobrecosto en la navegación fluvial afecta todo el comercio exterior paraguayo”, acotó.