Por insolvencia, Copaco y Vox deben más de G. 76.000 millones a la Conatel

La Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco) y Hola Paraguay (Vox) ya acumulan una deuda de G. 76.214‬ millones (US$ 10,7 millones al cambio actual) a la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), por el no pago de los aranceles por las licencias y autorizaciones que tienen para la explotación de servicios de telecomunicaciones en el país.

Ambas compañías, dirigidas por Sante Vallese, figuran como dos prestadores totalmente diferentes en los registros de Conatel, pero en la práctica, la telefónica Vox ya fue absorbida totalmente por Copaco. En el caso de Copaco, la deuda de la compañía asciende a G. 41.085 millones con los intereses hasta la fecha, según los registros oficiales de la Conatel al que tuvimos acceso. Pero la empresa no cuenta con recursos para cumplir con sus obligaciones.

Por esta razón, Hacienda, Conatel y Copaco están “negociando” para “eliminar” las obligaciones pendientes de la estatal, a través de la figura de compensación de deuda, que está en la ley de presupuesto. “Lo que nosotros estábamos trabajando con Hacienda es la negociación de la deuda de Copaco a pedido de Copaco y de Hacienda. Esto a través de la figura de compensación de deuda, que está en la ley de presupuesto, que articula Hacienda”, informó Conatel ante la consulta de este diario.

En este caso, según la citada institución, “se busca eliminar la deuda de Copaco con la cancelación de otras deudas de Conatel con Hacienda”, con una “triangulación de compensación de duda”, es decir, “no hay plata de por medio, sino una cancelación contable, a través de un acuerdo interinstitucional”.

Deuda de Vox, sin plan de pago

En el caso de Hola Paraguay (Vox), la deuda de la compañía es de G. 35.129 millones hasta la fecha, y la empresa ya solicitó una refinanciación de sus compromisos, pero aún así no está cumpliendo con los pagos, de acuerdo con los datos oficiales de la Conatel. No se sabe cómo la telefónica pública cumplirá con sus obligaciones pendientes.

De acuerdo con las explicaciones dadas, en el caso de Vox, Hacienda no puede hacer compensación de sus compromisos, porque la firma tiene la figura de una “empresa privada” y no se rige por la ley del presupuesto del Estado.

¿Por qué deben pagar las operadoras a Conatel?

Según la Conatel, los prestadores de servicios tienen que abonar a dicha institución, por ejemplo, un arancel por uso del espectro radioeléctrico que es un pago anual. También deben pagar por derecho de licencia, que es un pago único, por el hecho de que Conatel otorga una autorización para explotar un servicio, que normalmente tiene una vigencia de 5 años.

Quieren ceder sus espectros

Pese a la insolvencia de Copaco y Vox, que no pueden ni pagar por sus licencias como prestadores de servicios, ambas estatales quieren entregar sus espectros a la norteamericana Rivada Networks.

Estos activos de ambas compañías, consistentes en la totalidad de los espectros que disponen (90 MHz en total), tienen una valoración de US$ 108 millones, pero lo quieren entregar a la compañía estadounidense por solo US$ 10 millones en un periodo de más de tres años y en cuotas de US$ 2 millones, según el borrador del acuerdo.