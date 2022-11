INC no puede comprar clínker y se agudiza la crisis de producción cemento

La Industria Nacional del Cemento (INC) sigue con una serie crisis de producción de cemento debido a su escasa producción de clínker. Tampoco puede importarlo, porque nuevamente tuvo que cancelar la licitación que había programado para comprar el indispensable insumo ante la falta de oferentes.

A finales de agosto último, la cementera estatal canceló una licitación para comprar este insumo, porque no tenía oferentes y viernes 4 de este mes, también declaró desierto otro llamado con el mismo fin, porque de nuevo no hubo interesadas. En la ocasión, la esatatal previó un presupuesto presupuesto de G. 43.625 millones para financiar su compra.

Lea más: Mientras INC compra clínker, su horno de Vallemí está parado y casi ya no tiene coque

La cementera del Estado tampoco puede importar pet coke o coque de petróleo, el combustible que se utiliza en el horno de Vallemí para la producción de clínker, por lo que contrató recientemente con la firma Yguazú Cementos, su competencia directa en el mercado nacional, el suministro de este combustible.

En ese contrato, la INC aseguró la provisión de 8.000 toneladas de coque por G. 27.280 millones, es decir, a un precio de G. 3.410.000 por tonelada, que es el precio más caro que pagó la estatal desde que comenzó a utilizar este combustible en su fábrica de Vallemí. La partida de referencia terminará a finales, por lo que no se sabe cómo se seguirán con la producción.

Lea más: INC tendrá que cancelar licitación para compra de clínker importado

A pesar del elevado precio que desembolsa la INC en esta compra de Coque, también se encarga de transportar el producto por tierra desde el depósito de Yguazú Cementos en Villa Hayes hasta su planta de Vallemí, como esta operación no es gratuita, todo lo contrario, el costo final del cemento es tambiéno mucho más caro. Para el traslado del combutible, la empresa pública contrata por montos millonarios flete terresta, un “negocio” redondo para los administradores, según fuentes de la estatal.

Presidente mantiene a titular de la estatal

Hasta ahora, el titular de la cementera, Ernesto Benítez, se niega a dar explicaciones sobre su gestión e incluisve se jacta de que tiene el apoyo del presidente de la República, quien a pesar de los cuestionamientos lo mantiene en el cargo, según los funcionarios de las fábricas de Villeta y Vallemí.

De acuerdo con los datos, la estatal no producie ni 2.200 toneladas de clínker por día, que es la capacidad de la planta de Vallemí. “Estamos produciendo, sin forzar el horno, 1.500 toneladas/día, limitamos la producción para que no se acabe muy rápido nuestro combustible (pet coke). Tenemos pet coke hasta para éste fin de mes, pero nos enteramos de que están gestionando otra compra de Yguazú. Con eso llegaríamos hasta fin de año, luego no sabemos qué puede pasar”, dijo una de nuestras fuentes de la planta de Vallemí.

Lea más: A precio históricamente alto, la INC compró pet coke de su competencia

A lo descrito debe añadirse que no pueden aún comprar clinker y que por el elevado costo del coque que están pagando a Yguazú la estatal produce “a pérdida”. “Con esta producción estamos vendiendo con pérdidas. Estamos pagando el combustible más caro de toda la historias de la INC, más el flete desde Villa Hayes, con una producción por debajo de la capacidad de la planta. La idea es que se trabaje hasta las qué terminen las internas. El presidente no reacciona, no le cambia a Benítez por más que haya evidencias de una mala gestión”, finalizó.