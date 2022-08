INC tendrá que cancelar licitación para compra de clínker importado

El titular de la Industria Nacional de Cemento (INC), Ernesto Benítez, tendrá que cancelar la licitación para la compra de 20.000 toneladas de clínker del exterior, porque ningún oferente se presentó en la subasta a la baja electrónica. Si bien la estatal todavía no oficializó la anulación del llamado, a través de una resolución, esto se deberá declarar desierta ante la falta de participantes, confirmó hoy en Contrataciones Públicas.

El precio de referencia del llamado en cuestión es de G. 17.230 millones, de acuerdo con los datos de la convocatoria y las propuestas debían presentarse el jueves, tras varias prórrogas.

La INC sigue licitando la compra de clínker pese a que la Contraloría General de la República (CGR) cuestionó que la cementera siga comprando el insumo del cemento, pues la estatal tiene en su cantera de Vallemí (Concepción) la cantidad suficiente de piedra caliza para producir este insumo del cemento durante casi 1.000 años.

Lea más: Pese a la objeción de la Contraloría, INC licitó otra vez la compra de clínker

Pero sugestivamente, Benítez apuró la compra del producto, pese a que todavía tiene el remanente de un contrato que adjudicó el año pasado por G. 48.727 millones. El titular de la estatal nunca respondió sobre estos cuestionamientos.

CGR reveló anomalías en contrato anterior

La CGR había revelado varias anomalías en el marco de la importación de 60.000 toneladas de clínker el año pasado de sus “eternas” proveedoras de este producto.

Se trata de la adjudicación a las empresas LT S.A. (representada por Omar Bustos), por G. 19.491 millones; y Swiss Singapore Overseas Enterprises Pte. Ltd. (David Aitkenpor), por G. 29.236 millones. Según los registros de la DNCP, aún se tiene un saldo de más de G. 15.000 millones del contrato de LT, pero la cementera del Estado está apurando una nueva contratación.

De acuerdo con el informe de la CGR, la cementera pública no pudo justificar mediante documentos la necesidad de seguir comprando clínker importado, en la cantidad establecida en el mencionado proceso de contratación, por lo que violó la ley de Contrataciones Públicas. Tampoco pudo demostrar la decisión de seguir adquiriendo este producto, considerando la piedra caliza que tiene en su cantera.

Lea más: Contraloría reveló irregularidades en millonaria compra de clínker de INC

La INC invirtió US$ 80 millones de los recursos que obtuvo el país con la colocación de bonos soberanos en el mercado internacional durante el Gobierno de Horacio Cartes para aumentar la producción de clínker y, por ende, el despacho de cemento, intención que no se concretó inclusive hasta ahora, y la empresa solo registra pérdidas. Pese a estas apuestas, la estatal sigue comprando el principal insumo del cemento.

Ante denuncias de una mala administración, la Contraloría realiza dos auditorías más en este momento a la estatal, que concluirán en breve. Asimismo, la Fiscalía sigue sin imputar en este caso, pero continúa con las pesquisas.

Mientras tanto, los obreros de la planta de Vallemí de la cementera siguen movilizados y exigen la renuncia del titular de la empresa, a quien acusan de mal administrador.