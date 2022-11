Situación climática afectó el crecimiento del PIB, sostiene el superintendente de bancos

Ya en el 2012, 4 o 5 bancos se unieron y crearon la mesa de finanzas sostenibles. Actualmente ya son 18 o 20 miembros, que incluye hasta una alianza público privada con el Infona, Mades y otras instituciones competentes, según precisó Colmán.

Fueron los miembros de esta mesa quienes emitieron entre el 2013 y 2014 una guía de las buenas prácticas para el otorgamiento de créditos al sector ganadero. Un año después, emitieron su propia guía para la gestión de créditos del sector agrícola, y posteriormente para el sector agroindustrial.

“Cuando ya vimos que el sistema financiero ya acumuló conocimiento sobre la gestión de este tipo de riesgos, siguiendo igual que las otras jurisdicciones y las buenas prácticas de la región en materia de gestión de riesgos, se emiten entonces estas normas”, indicó el superintendente de bancos.

Señaló que estas guías indican a las instituciones financieras supervisadas que deben tener sus propios sistemas para identificar y gestionar estos riesgos. Detalló que no son prescriptivas, como tampoco determinan la forma de otorgar los créditos.

Sistema de Administración de Riesgos Ambientales y Sociales se emitió ya en el 2018

Colmán explicó que cada entidad, dependiendo de su tamaño, complejidad, tipo de servicios y productos que ofrece, determina el sistema de gestión de riesgos.

“Se emitió la norma en el 2018 y se hace efectiva el primer día hábil del 2020. Se le dio todo un año para adecuación y gestión de sus sistemas internos”, según relató.

Desmintió que se creara alguna nueva imposición. Incluso, el SARAS menciona que otras disposiciones o buenas prácticas que se determinen en el ámbito internacional, son opcionales, según precisó.

Agregó que existen otros requisitos, como la deforestación cero, o el manejo de residuos, que cada autoridad competente en la materia va determinando, pero que no son requerimientos del BCP.

Clima bajó proyección del PIB a casi cero, según Colmán

Colmán señaló que hay que tener cuidado con las actividades productivas, haciendo que sean amigables con los recursos naturales con los que contamos.

“Independientemente a lo que alguien pueda pedirnos de afuera, creo que se notó a inicio de año, que estabamos esperando un PIB del 5%, el tema climático nos afectó y casi bajamos a cero. La cuestión está acá enfrente, no se puede tapar el sol con un dedo”, afirmó.

Por otra parte, desmintió que el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) fuera impulsor de la guía de buenas prácticas del SARAS.

Sin embargo, confirmó que fue uno de los organismos al que consultaron, como también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, el foro del banco de Basilea, entre otros.

Buenas prácticas dan ventaja de mayores plazos y menor costo de créditos

Explicó que uno puede no tener una guía, y cuando va a tocar las puertas y quiere colocar bonos internacionales, puede que le digan “usted no tiene buenas prácticas y no se le va a dar”, considerando que hay 4 o 5 puntos de diferencia importantes entre destino verde y no verde.

“Hay una motivación importante y no solamente castigos para acceder a líneas de créditos importantes a largo plazo. O la emisión de bonos verdes, o líneas de préstamos y crédito de financiamiento sostenible, tiene mucha ventaja de mayor plazo y menor costo”, según indicó.

No existe influencia externa

El gerente de Desarrollo Sostenible de Visión Banco, Darío Colmán, aclaró que no existe riesgo de influencias externas. “Acá, por lo menos hasta ahora es sano”, expresó.

Aclaró que el sistema bancario de Paraguay tiene una agenda clara; sin embargo, podría haber una posibilidad de que personas externas puedan meter sus intereses. “Por lo menos eso ahora no ocurre”, sentenció.