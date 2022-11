PGN 2023: Hacienda pide al Senado presupuesto razonable y administrable

La Cámara de Senadores analizará el presupuesto 2023 en una sesión extraordinaria a llevarse a cabo el próximo martes 29, por lo que Hacienda apela a esta instancia para revertir los aumentos aprobados por Diputados, a pesar de que las comisiones de Hacienda y Presupuesto y de Cuentas y Control, en sus dictámenes en mayoría, recomiendan su aprobación e, incluso le sumaron otros aumentos y cargos.

A través de una nota remitida el pasado martes 22 al presidente de la Cámara de Senadores, Óscar Salomón (ANR), Hacienda señala los puntos de alerta, tanto en la programación de los ingresos como de los gastos, así como en algunos artículos del referido proyecto de ley.

En cuanto a los ingresos, advierte de un incremento de más de G. 156.000 millones (US$ 22 millones) en los recursos del Tesoro, provenientes de aumentos en las estimaciones de aportes intergubernamentales de algunas entidades y del rubro “otros ingresos”.

La cartera menciona que en este punto es importante resaltar que el incremento de los mismos sin los sustentos técnicos podría generar inconvenientes a la hora de que estos no se logren recaudar efectivamente, dejando menor margen al Tesoro y mayor presión sobre el déficit fiscal.

Preocupa creación de mas de 1.300 cargos

Con respecto a los gastos, la cartera indica que preocupa principalmente la creación de más de 1.300 nuevos cargos en distintas dependencias del Estado y nivelaciones o aumentos salariales en algunos sectores, ese es el caso del personal docente y administrativo de la Universidad Nacional de Asunción (UNA), el Banco Nacional de Fomento (BNF), la Caja Ferroviaria, entre otros.

“Sin hacer ningún juicio de valor acerca de los mismos, genera una mayor rigidez en el presupuesto y, sobre todo, al analizar el efecto año completo para los próximos presupuestos, podríamos hablar de montos mucho más elevados”, advierte.

Sobre el personal de blanco y apoyo del Ministerio de Salud Pública, fue debatido en la instancia de Diputados un aumento salarial de G. 500.000 para todo el sector, que entendemos no fue aprobado. No obstante, agrega la nota, de aprobarse este incremento, el impacto año completo sería superior a los US$ 45 millones, lo cual generaría menor disponibilidad para otros gastos e inversiones necesarias dentro de Salud.

Además, expresa que la carrera de enfermería como la del sector de médicos están en plena etapa de implementación y van a tener su escalafonamiento en el presente ejercicio fiscal.

En ese contexto, menciona que se han previsto los recursos necesarios en el proyecto 2023 para que continúe el proceso de escalafonamiento en el próximo ejercicio fiscal, por lo que otorgar un aumento generalizado debilitaría el esfuerzo de construir una carrera sobre la base de los méritos y la experiencia adquirida dentro de cada sector.

Con relación al personal administrativo, Hacienda señala que éste fue incluido por Diputados dentro de un plan de carrera del Ministerio de Salud, cuando debería regirse por las mismas reglas vigentes para los demás funcionarios administrativos bajo el criterio de igualdad establecido en la Constitución Nacional, que hoy se sustenta en la Ley 1626/2000. “No es deseable, ni técnicamente recomendable que, en cada Ministerio, Secretaría u Organismo del Estado el personal administrativo que realiza tareas similares tenga reglas distintas para acceder a las promociones salariales”, afirma.

Fondos del FEEI destinaron a ANEAES

A esto se agrega igualmente otros puntos, como que los recursos del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI) fueron asignados a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES) por G. 3.000 millones; el incremento en la coparticipación del impuesto selectivo al consumo (ISC) de la ley del tabaco para el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) de G. 25.751 millones y la Secretaría de Deportes en G. 5.300 millones sin sustento.

También el aumento salarial del 3% al 20% y los gastos de representación en un 100% en el Banco Nacional de Fomento (BNF); el aumento salarial para el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) en 17 líneas de diferentes cargos por un total de G. 510 millones; y el aumento salarial en un 57% en la Caja Ferroviaria que se financia con recursos del Tesoro.

Igualmente se aprobaron G. 71.597 millones para recategorización salarial y G. 32.031 millones para aumento de bonificaciones en diversas instituciones públicas.

En la nota, firmada por el viceministro de Administración Financiera, Marco Elizeche (en ese entonces ministro sustituto en ausencia del ministro Óscar Llamosas), solicitan que estos puntos sean profundamente analizados y, si es posible, tenidos en cuenta en sus deliberaciones para poder ajustarlos y corregirlos, “en la búsqueda de un presupuesto razonable y administrable, sobre todo considerando la transición gubernamental que tenemos en puerta”, en referencia al cambio de gobierno que se dará el próximo año.